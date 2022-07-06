Европарламент потребовал от Белграда признать Косово и немедленно ввести санкции против РФ

Европейский парламент (ЕП) принял сегодня резолюцию, в которой говорится, что евроинтеграция Сербии будет напрямую зависеть от признания Белградом независимости Косово и присоединения страны антироссийским санкциям. Сербский президент назвал такой подход к межгосударственным отношениям безумием, передает портал «Балканист».

Резолюция принята 523 голосами европарламентариев против 78 и при 34 воздержавшихся. В документе ЕП впервые официально призывает Сербию и Косово прийти к соглашению о нормализации отношений «на основе взаимного признания».

Кроме того, в резолюции содержится призыв к властям в Белграде безотлагательно исполнять внешнеполитические решения ЕС, в том числе о введении санкций против России. Европарламент также призвал Сербию отказаться от военного сотрудничества с РФ.

Комментируя это решение, президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна не должна забывать о собственных национальных интересах. «Если они думают, что мы должны у кого-то что-то просить – мы не будем. Вы делаете свою работу, а мы свою. У нас есть свои интересы, важно, чтобы Сербия шла по пути ЕС, но также чтобы у нее была свобода и она думала о своих жизненно важных национальных интересах», – сказал Вучич.

По его словам, те, кто не понимает конкретной позиции Сербии, не желают добра ни ей, ни ЕС. Он также отметил, что сегодня невозможно вести диалог со многими политиками в мире.

«Поезд ушел, началось безумие, все воюют против всех, и с ними нельзя разговаривать. С некоторыми можно говорить, и с ними вы разговариваете, но с некоторыми невозможно», – отметил президент Сербии.

Брюссель, служба информации РИА «Новый День»

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