Россия оказалась крупнейшим инвестором недружественной Черногории

Россия в первом квартале текущего года оказалась самым крупным частным инвестором Черногории. Почти половина вложений пришлась на покупку недвижимости, сообщил портал «Балканист» со ссылкой на данные Центробанка страны.

Российские граждане с начала года инвестировали в черногорскую экономику 41,6 млн евро, из которых на покупку недвижимости были потрачены 20 млн евро. Кроме того, с начала года россияне открыли Черногории 1100 компаний, большинство из них – в IT-секторе.

В текущем году в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом объем российских инвестиций вырос на 15 млн евро.

Примечательно, что Черногория относится к числу недружественных России государств. В марте правительство этой страны утвердило решение о присоединении к санкциям Евросоюза против РФ.

В июне власти Черногории объявили о полной поддержке шестого пакета антироссийских санкций, принятого ЕС. В рамках санкционной политики под арест попали 44 объекта недвижимости, принадлежащих россиянам.

Подгорица, Служба информации РИА Новый День

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