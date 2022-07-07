российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 7 июля 2022, 17:48 мск

Новости Балканы

Новости, Кратко, Популярное

Россия оказалась крупнейшим инвестором недружественной Черногории

Фото: pixabay.com

Россия в первом квартале текущего года оказалась самым крупным частным инвестором Черногории. Почти половина вложений пришлась на покупку недвижимости, сообщил портал «Балканист» со ссылкой на данные Центробанка страны.

Российские граждане с начала года инвестировали в черногорскую экономику 41,6 млн евро, из которых на покупку недвижимости были потрачены 20 млн евро. Кроме того, с начала года россияне открыли Черногории 1100 компаний, большинство из них – в IT-секторе.

В текущем году в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом объем российских инвестиций вырос на 15 млн евро.

Примечательно, что Черногория относится к числу недружественных России государств. В марте правительство этой страны утвердило решение о присоединении к санкциям Евросоюза против РФ.

В июне власти Черногории объявили о полной поддержке шестого пакета антироссийских санкций, принятого ЕС. В рамках санкционной политики под арест попали 44 объекта недвижимости, принадлежащих россиянам.

Подгорица, Служба информации РИА Новый День

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Европа

«Парализуют волю»: западные политики специально запугивают граждан своих стран российской ядерной угрозой / Джонсон намерен править до избрания нового лидера консерваторов / Парламент Финляндии одобрил строительство забора на границе с Россией / Европарламент одобрил Украине транш в миллиард евро / «В беззаконии доходят до крайностей»: крайнее безрассудство Литвы в отношении Калининграда получит чувствительный ответ / Вице-канцлер Германии попросил Канаду вернуть турбину «Газпрому» / «Ситуация полураспада Британии»: Захарова прокомментировала ожидаемую отставку Джонсона / «Другого-то выхода нет»: судьбу премьер-министра Британии рискуют повторить лидеры большинства стран Европы

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Балканы, Европа, Центр России, В мире, Общество, Политика, Россия, Финансы, Экономика, Европа,