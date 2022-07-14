«Нас ждет ад»: президент Сербии обрисовал перспективы Европы в свете российской СВО

Европу ждут крайне тяжелые времена, причем, не только в экономике и энергетике, но и в сфере безопасности, если Запад не пойдет на компромисс с Россией по украинскому кризису. Об этом в своем телевыступлении заявил президент Сербии Александр Вучич.

«Я знаю, что нас ждет. Как только Владимир Путин закончит дела в Северске, Бахмуте и Соледаре, после этого на второй линии Славянск – Краматорск – Авдеевка последует его предложение. Если Запад не примет его предложение, нас ждёт ад, а они его не примут. Я боюсь, что нас ждет гораздо более тяжелый военный конфликт, чем сейчас. Надеюсь, что он не развернется на Балканах. Мы сделаем все возможное, чтобы спасти сербский народ и Сербию, а также все другие народы, чтобы строить будущее в мирной обстановке», – цитирует Вучича портал «Балканист».

При этом президент Сербии отверг обвинения оппозиции в том, что он опасно заигрывает с Западом. «Я никогда не играю своей страной. Моя работа – защищать ее. Вам не видать волка в цирке. Меня избрали не для того, чтобы кого-то смешить, а для того, чтобы работать на государство. Это то, за что мне платят, и моя работа состоит в том, чтобы выдерживать самые тяжелые испытания», – подчеркнул он.

Вучич также заявил, что Сербия усиленно готовится к зиме. По его словам, де-факто в стране уже введено чрезвычайное положение. Правительство прекратило экспорт нефти и продлит это решение еще на неделю.

«Мы уже ввели чрезвычайное положение, просто не объявляли о нем. На зиму нужны огромные вложения, и, если «Северный поток» не будет включен, у нас будут проблемы. На ближайшие 77 дней мы обеспечены дизтопливом, а на 65 дней у нас есть запасы бензина», – заверил он, добавив, что резервы пополняются.

Отдельно Вучич остановился на ситуации с обеспечением страны газом: даже при наихудшем развитии ситуации в мире, в том числе, при расширении вооруженного противостояния в Европе, власти, как отметил президент, смогут обеспечить 2/3 потребностей Сербии.

«Мы уже заполняем газом венгерские хранилища (которые Сербия арендовала у Венгрии на зимний период), и то по высокой цене. У нас будет от 300 до 500 млн кубометров газа на венгерском складе. Мы импортируем уголь, нам не хватает 20 тонн на суточном уровне. К счастью, мы закупаем его по более низкой цене, но все равно на это мы потратим 280 млн евро. Что касается газа, то у нас с русскими согласована чрезвычайно хорошая цена, и она зависит от цены на нефть. Мы уже купили 150 млн кубометров газа, должны купить еще 35%. Ежедневно мы потребляем 15 млн кубометров. В худшем случае, зимой, в случае мировой войны, мы покроем 2/3 потребностей в газе, но вообще я рассчитываю, что мы покроем все наши потребности», – подчеркнул Вучич.

Белград, Служба информации РИА Новый День

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