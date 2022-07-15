Украинский депутат пригрозил Вучичу «перевоспитанием» сербов

После завершения военных действий Украина в сотрудничестве с Хорватией займётся «перевоспитанием» сербов, и будет препятствовать принятию Сербии в Евросоюз. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко, комментируя заявление сербского президента Александра Вучича о том, что «на земле наступит ад, если Запад не примет предложение Владимира Путина».

«Читаю заявления сербского президента о войне против России и о том, что Украина должна сдаться и так далее. Нам сейчас тяжело, сложно, но мы, в конечном счете, победим. А вот Сербию вместе с ее президентом мы точно не забудем. И потом будет интересно наблюдать за шестимилионной Сербией и ее желанием вступить в ЕС. Думаю, мы с братьями-хорватами будем наблюдать и вспоминать, вспоминать, вспоминать. Процесс перевоспитания сложен и для сербов будет неприятен, но нам он по силам», – заявил Гончаренко, которого цитирует портал «Балканист».

Ранее на Украине высмеяли этого парламентария за то, что он лишь фотографируется с автоматом и воюет с Россией, не вставая с дивана.

Президент Сербии 13 июля в своем телевыступлении предостерег, что если Запад не пойдет на компромисс с Москвой, Европе будет грозить не только ухудшение экономической ситуации, но и разрастание военного конфликта на её территорию.

«Я знаю, что нас ждет. Как только Владимир Путин закончит дела в Северске, Бахмуте и Соледаре, после этого на второй линии Славянск – Краматорск – Авдеевка последует его предложение. Если Запад не примет его предложение, нас ждёт ад, а они его не примут. Я боюсь, что нас ждет гораздо более тяжелый военный конфликт, чем сейчас. Надеюсь, что он не развернется на Балканах. Мы сделаем все возможное, чтобы спасти сербский народ и Сербию, а также все другие народы, чтобы строить будущее в мирной обстановке», – заявил Вучич.

Белград, Служба информации РИА Новый День

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