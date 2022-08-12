Как не «отменить» Республику Сербскую: всеобщие выборы в Боснии могут стать решающим фактором

Кандидат на пост главы Республики Сербской Милорад Додик и сербский претендент на пост члена в Президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович способны противостоять попыткам нарушить Дейтонское соглашение и «отменить» Республику Сербскую, считает сербское консервативное движение «Наши».

Как заявили сербские патриоты, оппоненты Додика и Цвиянович на всеобщих выборах в Боснии и Герцеговине Елена Тривич и Мирко Шарович «продали правду иностранцам». «Пусть Тривич объяснит, почему она сердечно встречается с непризнанным в Республике Сербской Верховным представителем международного сообщества Кристианом Шмидтом? Тривич на наш народ смотрит сквозь иностранные очки», – цитирует «Балканист.ру» заявление «Наших».

В движении также обратили внимание, что Тривич и её однопартиец мэр Баня-Луки Драшко Станивукович приветствуют пополнение контингента EUFOR немецкими солдатами, которых в Боснию и Герцеговину отправят с отмашки канцлера Германии Олафа Шольца.

«Того самого Шольца, который недавно был на закрытой вечеринке, где, как сообщают СМИ, по меньшей мере восемь девушек были одурманены наркотиками для изнасилования. Того самого канцлера Шольца, которому 19 августа предстоит давать показания перед следственной комиссией в Гамбурге. Того, кого обвиняют в сокрытии 47 млн евро по искам от налоговых органов во время своего пребывания на посту мэра Гамбурга. Именно Шольца, Шмидта – всю эту немецкую братию- Тривич, Станивукович и оппозиция в Республике Сербской ценят как своих наставников, чтобы с их помощью избавиться от Милорада Додика и Республики Сербской», – заявили «Наши».

В заявлении также отмечается, что «для настоящего серба не может быть сомнений, за кого голосовать на предстоящих выборах». «Голос за Додика и Цвиянович – голос за выживание Республики Сербской», – заключили активисты.

Напомним, всеобщие выборы в Боснии и Герцеговине намечены на 2 октября.

Белград – Баня-Лука, служба информации РИА «Новый День»

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