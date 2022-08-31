Венгрия с сентября увеличит объемы покупки российского газа

Будапешт подписал договор с «Газпромом» об увеличении поставок газа через Сербию. По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, страна будет дополнительно получать до 5,8 млн кубометров газа в сутки, сообщает агентство «Прайм».

«Появилась договоренность о поставках газа в сентябре и октябре. С 1 сентября «Газпром» продолжит поставлять газ в Венгрию сверх установленных контрактов… В августе максимальное количестве дополнительных поставок достигало 2,6 миллиона кубометров в день. Сейчас удалось подписать договор, по которому с 1 сентября через южное направление, то есть через Сербию, сверх установленных контрактов максимальное количество газа, поставляемого ежедневно в Венгрию, составит 5,8 миллиона кубометров», – заявил министр.

При этом Сийярто подчеркнул, что «энергообеспечение Венгрии физически невозможно без российского газа».

Венгрия и «Газпром» в сентябре 2021 года подписали контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет, из которых 3,5 миллиарда кубометров газа в год приходятся на маршрут через Сербию (из «Турецкого потока») и 1 миллиард – через Австрию. Первые объемы газа через газопровод «Балканский поток», принимающий газ из «Турецкого потока», пошли в Венгрию через Сербию 1 октября.

Контрактный объем соответствует примерно 12,3 млн кубометров газа в сутки.

Будапешт, Андрей Дорофеев

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