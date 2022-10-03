Предварительные итоги выборов в Боснии и Герцеговине: в Республике Сербской новый президент

В Республике Сербской на президентских выборах побеждает Милорад Додик, в поддержку которого, согласно предварительным данным после подсчета 81,91% бюллетеней, высказались 48,80% избирателей. Его конкурент Елена Тривич набрала 42,69% голосов.

По предварительным итогам всеобщих выборов, которые прошли накануне в Боснии и Герцеговине (БиГ), в Президиуме БиГ сербский народ будет представлен экс-президентом Республики Сербской и соратницей Додика Желькой Цвиянович (52,87%).

Как пишет «Балканист.ру», интересы бошняков будет представлять Денис Бечирович, набравший 57% голосов. При этом в Президиум БиГ не проходит кандидат от Партии демократического действия Бакир Изетбегович с тридцатилетним стажем на политической арене и наследством в виде «отца бошняцкой нации» Алии Изетбеговича. Политик получил порядка 39% поддержки и уже признал свое поражение.

От хорватского народа в Президиуме БиГ, скорее всего, войдет Желько Комшич, которого поддержали 53,61% избирателей. Его конкурент Борьяна Кришто набирает 46,39% голосов. Такие данные получены после подсчета 84,75% бюллетеней.

Баня-Лука, служба информации РИА «Новый День»

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