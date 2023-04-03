«Последний диктатор Европы» потерпел поражение: Черногория выбрала нового президента

В Черногории по итогам второго тура президентских выборов победу одержал бывший министр экономического развития страны Яков Милатович, набрав около 60% голосов. Мило Джукановича, который на разных должностях руководил Черногорией почти 30 лет, поддержали 40% избирателей.

Между тем победа Милатовича не отразится на прозападном внешнеполитическом курсе Черногории. В своем заявлении по итогам выборов политик уже пообещал, что до конца его президентского срока страна вступит в Евросоюз. Как отмечает ТАСС, еще на посту министра Милатович поддержал введение санкций против России, а в интервью западным СМИ обещал полностью имплементировать все взятые на себя международные обязательства, включая заморозку имущества российских граждан.

Примечательно, что Милатович достаточно случайно стал кандидатом от своей партии на пост президента. Первоначально кандидатом на пост главы государства был выдвинут его однопартиец Милойко Спайич, занимавший ранее пост министра финансов и социального развития. Однако выяснилось, что у Спайича, помимо черногорского, есть гражданство Сербии, что запрещено законом Черногории.

Как считают наблюдатели, Джуканович, которого называют «последним диктатором Европы», не намерен сдаваться после проигрыша в президентской кампании. В Черногории 11 июля предстоят досрочные парламентские выборы, по итогам которых Джуканович с помощью своей Демократической партии социалистов наверняка попытается занять пост премьер-министра.

Даже в случае проигрыша ДПС Джуканович войдет в парламент и получит депутатскую неприкосновенность. Некоторые аналитики считают, что она ему очень понадобится в связи с многочисленными обвинениями политических оппонентов в заказных убийствах, контрабанде и коррупции.

Подгорица, Светлана Антонова

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