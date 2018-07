Высокая цена: из-за женской необразованности экономика теряет триллионы

Из-за ограничения доступа женщин к образованию мировая экономика вообще и каждая страна в отдельно несут огромные убытки. Об этом заявили представители Всемирного банка (ВБ) проанализировавшего связь между уровень образования населения и развитием экономики. Результаты исследования отражены в обзоре «Missed Opportunites: The High Cost of Not Educating Girls».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня в мире около 132 млн девочек в возрасте от 6 до 17 лет не посещают школу. В странах с низким уровнем дохода неполное среднее образование получают лишь около 30% женщин. В целом в мире не имеет даже нескольких классов образования 23%.

При этом у женщин с полным средним образованием больше шансов на трудоустройство, а зарабатывают они более чем вдвое больше тех, кто закончил лишь несколько классов или не учился вообще.

ВБ обращает внимание на значительные социальные и экономические преимущества полного среднего образования для самих девочек и их будущего потомства: женщины, получившие хотя бы среднее образование, принимают более эффективные решения в том, что касается их семей, а их дети в среднем здоровее. Кроме того, для получивших хотя бы среднее образование меньше вероятность столкнуться с насилием в семье, их уровень психологической благополучия в целом выше. Для общества выгода заключается в снижении детской и материнской смертности и голода, отказе от детских браков и замедлении роста численности населения в странах, где она слишком высока, а также активном включении женщин во все сферы жизни.

«Мы не можем позволить гендерному неравенству стать на пути мирового прогресса. Неравенство в образовании – еще одна проблема, которую можно и справить и которая обходится миру в триллионы долларов», – цитирует «Интерфакс» главного исполнительного директора ВБ Кристалины Георгиевой.

Общий ущерб мировой экономики от недостаточного образования женщин (упущенная возможность повысить производительность труда и доходы женской части населения) оценивается в ежегодную сумму от 15 трлн до 30 трлн долларов.

Отметим, Россия по итогам 2015 года в мировом рейтинге образованности населения занимала 34 место, пропустив вперед не только лидеров мировой экономики, но и некоторые союзные республики, а также бывших партнеров по социалистическому блоку.

