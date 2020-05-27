Окончить, чтобы не опростоволоситься. Спецпроект РИА Новый День «Язычник»

Заканчивается неделя последних звонков, и сегодняшний выпуск спецпроекта РИА Новый День «Язычник» филолог Эмма Прусс посвятила актуальным идиомам:

«Социальная изоляция, не знаю, как на других, а на меня оказала положительное «лингвистическое» воздействие. Живое общение теперь роскошь, так что даже на дистанции в учреждениях или гастрономах внимательно прислушиваешься к собеседнику или невольно подслушиваешь посторонние разговоры.

Беседа 1

– Как жизнь?! – Пролетела! У меня же в этом году младший универ заканчивает…

Да, подумала я, зафиксировав этот диалог, парочка закончить – окончить сродни пресловутым надеть – одеть – обуть.

Потому – разберемся. Ибо грамотность, как и Бог – в деталях.

Это только кажется, будто глаголы окончить и закончить семантически идентичны. Не-а. Они близнецы «разнояйцевые», хотя и похожи.

Итак, какой глагол использовать, когда мы говорим об учебных заведениях?

В значении «пройти какой-либо курс обучения, завершить обучение

где-либо» употребляется только глагол окончить: окончить школу, вуз, университет, курсы экстремального вождения, школу дайверов и т.п.

В принципе, тут, как и с «одеваем Надежду, надеваем одежду», есть запоминалочка: вспомните, что мы поздравляем имярека именно с окончанием вуза, окончанием колледжа, окончанием школы, а не с заканчиванием и тем более не закончанием (такой лексемы нет, но слышать доводилось – от студента – технаря).

И после обучения мы получаем диплом об окончании вуза.

Глагол закончить синонимичен глаголу окончить только в значении «довести до конца, завершить»:

Закончить работу = окончить работу. Закончить съёмки = окончить съёмки.

Вот как толкует проблему Большой словарь С. А. Кузнецова:

ОКОНЧИТЬ -чу, -чишь; св. что.

1. Довести до конца; кончить, закончить. О. работу досрочно. О. посевную. О. рассказ, пьесу. О. брифинг, конференцию. О. съёмки. О. чтение законопроекта. Заседание окончено, все свободны. На том и окончим. О. своё выступление на мажорной ноте. // чем. Сделать что-л. в заключение, завершить чем-л. О. речь здравицей. О. письмо поздравлением и наилучшими пожеланиями.

2. Пройти какой-л. курс обучения, завершить обучение где-л. О. школу, институт, курсы повышения квалификации, аспирантуру. О. с трудом восемь классов. О. блестяще, с золотой медалью, с похвальной грамотой. Короче, университет и любое другое учебное заведение оканчивают. А работу, дело, занятие можно и закончить, и окончить.

Беседа 2

– Вот вроде моя свекровь умная женщина, с высшим образованием, истеричка, конечно, но все-таки москвичка. Говорит: «Я не пойду в поликлинику, все это чипирование – мировой заговор, это только американцам на руку. В какой такой реестр нас внесут – квартиру отобрать у одинокой старушки, или, есть антитела – на органы пустить?!«Это ж надо сморозить такую глупость.

Дама, что произнесла этот страстный спич, вряд ли подозревала, что «сморозить глупость» – явная тавтология, не хуже одиозного «спросить вопрос».

У идиомы «сморозить» опять-таки «греческое» происхождение. Когда она появилась – сказать трудно, точно до революции и существовала, например, во времена гимназиста Чехова.

В дореволюционных гимназиях был такой предмет – древнегреческий язык, потому что гимназии был нацелены на гуманитарное, а не техническое направление деятельности их выпускников.

Так вот, от реплик учителей греческого языка μωρός – «морОс» (в переводе – глупый, глупость) и образовалось слово сморозить, в значении «сказать глупость».

То есть сморозить – это уже «изречь дурь», поэтому добавлять к нему существительное глупость не стоит.

Кстати, в современной эллинике слова μωρός нет. А вот в древнегреческом похожих на наш мороз лексемы было две, их графика была разной, но звучали они одинаково, лишь ударения отличались.

Второй мОрос – μόρος означал предсказанный конец жизни, смерть.

От первой лексемы морОс – μωρός в языке греков осталось слово μωρό – морО – так называют младенцев до их крещения.

Беседа 3

– Послушай, карантин карантином, но как-то нужно себя блюсти, ты почему ходишь в таком затрапезном виде.

Всякий раз, как слышу эту идиому, вспоминаю семейство Никанора Затрапезного из нетленки Салтыкова-Щедрина. Конечно, этот литературный мещанин не состоял ни в каком родстве с купцом Иваном Затрапезниковым, которому Петр Первый в свое время

передал основанную им ткацкую фабрику. Фабрика изготавливала грубую дешевую ткань. Но постепенно «затрапезная» одежда, то есть одежда из самой простецкой ткани производства Затрепезникова, обрела иную семантику.

«У него затрапезный вид», – стали говорить не о бедно одетом индивидууме, а о человеке в измятом, потрепанном и несвежем платье.

Беседа 4

– Как я взрослый, опытный коммерс мог так опростоволоситься?

Значение слова опростоволоситься – сальто мортале для изучающих русский язык иностранцев. Они же не в курсе его семантической трансформации. Давным-давно ходить с непокрытой головой было не принято. Шапки не снимали ни в комнатах, ни в церкви (традиции снимать головной убор в помещении – вообще относительно недавняя манера в нашей холодной стране). И не было для человека большего позора, когда с него в людном месте срывали шапку. Даже если под этой шапкой скрывалась роскошная шевелюра.

Так и появилась идиома опростоволоситься – опозориться, оказаться в неудобном положении.

Москва, Эмма Прусс

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