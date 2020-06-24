Ура! Спецпроект РИА Новый День «Язычник»

Для тех, кто не смотрит телевизор, у нас тоже есть ПАРАД. Правда, несколько в ином качестве. Сегодня, в рамках спецпроекта РИА «Новый День» «Язычник», как и планировали, и как диктует «исторический» момент, предлагаем вместе с филологом Эммой Прусс поковыряться в истории и значениях этого слова. Интересно же.

Версия первая – Передышка

На мой взгляд, как говаривал старик Ленин, «единственно правильная», потому что логичная, историчная.

Слово в значении «остановка, пауза, передышка», и «парад»» в современном значении – военный парад, т.е. «прохождение войск торжественным маршем с военной техникой или без, так же это построение личного состава или техники в дни знаменательных дат» впервые фиксируется в испанском языке – раrаda.

Собственно, во всех европейских языках его графика и орфоэпия схожи: в итальянском parata, во французском – раrаdе (из французского, оно, кстати, пришло в русский), потому что происходит из прародительницы этой лингвосемьи – латыни, где в разных формах глагол «готов, готовиться» – это paro, parar и т.п.

Первоначальный смысл парада (в армии Римской империи, скажем) – это остановка войска для его осмотра командиром. Позднее появилось еще одно значение (теперь выражение сугубо цирковое) – parade allé (парад-алле): проход солдат мимо стоящих на месте зрителей. Прошло немало веков, прежде чем в знаменитом цирке Чинизелли так стали именовать традиционное приглашение для общего выхода участников чемпионата борьбы перед началом выступления, а позднее – и до настоящего времени – термин обозначает выход на арену всех участников циркового представления перед его началом.

В русском языке парад как парадное место – новшество от царя-реформатора Петра Первого.

И первым «нашим» официальным парадом военные историки полагают встречу русского войска после взятия 11 октября 1702 года крепости Нотебург (Орешек). О сей виктории Петр Алексеевич писал приятелю – думному дьяку Андрею Винниусу: «Правда, что зело жесток сей орех был, однако же, слава Богу, счастливо разгрызен… Артиллерия наша зело чудесно дело свое исправила».

Мясницкую улицу столицы (Москвы, Питер Петр тогда еще не заложил) выстлали красным сукном. По ней мееееедленно ехал в карете царь – главнокомандующий, а за его золоченым экипажем волочились шведские знамена.

У этой крепости, отвлекусь по поводу отмечаемой сегодня победной даты, еще одна «зело жестокая» история связана с Великой Отечественной. В 1941-1943 годах в течение 500 дней небольшой гарнизон оборонял крепость от немцев. «Войскам противника», как писали в донесениях того периода, «не удалось переправиться на правый берег Невы и замкнуть кольцо блокады», благодаря стойкости бойцов крепости Орешек, по сути, защитившим знаменитую «Дорогу жизни»…

До сих пор самым грандиозным парадом в истории русской армии, эксперты считают торжественное построение близ селения Вертю. Когда окончательно разгромили части Наполеона. 150-тысячная русская армия встала в боевом порядке против высоты Монтэме. После приветствия русского и иностранного генералитета армия в считанные минуты перестроилась в гигантское каре. А после объезда генералами всех фасов также в очень короткое время перестроилась к церемониальному маршу. Победу, что и говорить, отметили с шиком.

Первый воздушный парад над Красной площадью состоялся 1 мая 1933 года. Начиная с этого времени, они проводились регулярно до начала войны.

Исторический парад 7 ноября 1941 года, когда с Красной площади бойцы сразу уходили на фронт, был самым коротким (продолжался 25 минут) и самым рискованным.

Про знаменитый Парад Победы в июне 1945 года уже подробно знают, наверное, все. Меня же всегда поражал уровень секретности при сталинизме, наглядно проявившийся в те дни. К параду готовились несколько недель, но мир узнал о готовящемся событии только накануне! А к завершающей церемонии парада – маршу 200 солдат, бросивших к подножию мавзолея Ленина двести германских и австрийских штандартов и знамен, мы еще вернемся. Потому что современный хомо сапиенс, как мне представляется, воспринимает парад лишь как красочное военное шоу. Для него утерян смысл его многотысячелетней истории. А это, опять же интересно, и с точки зрения восприятия многих нынешних церемоний – небесполезное знание.

Либо триумф, либо трагедия

Наиболее очевидным предком современных парадов является древнеримский церемониал триумфа. Это был военно-религиозный акт. Этакое богослужение без жрецов, на улицах Вечного города – римский народ самостоятельно благодарил богов, и лишь завершалась церемония и военный марш обрядами и жертвоприношениями. Это было одновременно, и светское, и сакральное событие, знаменующее победу Рима в крупной войне. Если эта победа, по мнению римлян, была достойной. А достойной победа становилась лишь в том случае, если враг был сокрушительно разбит и понес большие потери, в отличие от римлян. Тяжело доставшаяся победа НИКОГДА не удостаивалась триумфа, даже в случае, если ее политическое значение было важно.

Внешне триумф был немного похож на современный парад и представлял собой торжественное прохождение колонны войск под предводительством командиров и полководца – триумфатора. Триумфатором, кстати, мог стать только полководец, занимающий высшие государственные посты, – в Римском государстве носители высшей власти считались отчасти божественными и мистическими личностями, и лишь они могли представлять римский народ перед богами. Завершался триумф демонстрацией богатых трофеев войны и шествием пленных, среди которых обязательно были вожди противника и знатные воины. Это считалось символом усмирения иноверцев оружием Рима.

Триумфы производили сильное впечатление на очевидцев, оставивших настолько яркие рассказы об этой церемонии, что их не забыли и после падения Римской империи.

В Средние века оформилась традиция торжественного въезда победителя в захваченный город или просто церемониал въезда королей и других владетельных особ в столицы. Внешне эта церемония была похожа на римские триумфы. Правда, трофеи и пленных стали демонстрировать гораздо реже.

Художники запечатлели для будущих поколений несколько подобных торжественных церемоний: вступление Карла VIII в Неаполь, въезд Жанны Д`Арк в Орлеан.

Победное торжество обязательно сопровождалось церковным ритуалом, чаще всего, молебном о дарованной победе. К слову, крестный ход также восходит к римскому триумфу, но уже символизирует не военную победу, а триумф христианства.

Военные парады, идентичные современным, появились в 18 столетии. Вместе с регулярными армиями так называемых абсолютистских государств. Крупные соединения, линейная тактика, требующая сложной выучки огромных масс пехоты и кавалерии, привели к тому, что парад стал не только символом побед и военной мощи страны, но и лучшим средством обучения войск.

В результате, парады из неординарного события превратились в военную повседневность. К примеру, в большинстве европейских стран вахтпарад (церемония смены караула) проводился каждый день, и в нем участвовали все подразделения гарнизона, назначенные на дежурства в этот день. И вообще, парад стал неким сосредоточением военной и государственной жизни. На нем отдавались распоряжения, а монархи на вахтпараде могли оглашать свою волю, которая тут же превращалась в высочайшие указы.

Сакральный смысл парада отступил под светским влиянием милитаристского стиля. К церковной жизни имели отношение только так называемые церковные парады, которые проводились после богослужений. В этом случае кавалерия проходила церковные парады пешим маршем – на лошадях в храмы приезжать не дозволялось.

Расцвет военных парадов пришелся на эпоху стиля ампир. И продолжался до второй половины 19-го века. Это было время пышных военных парадов с вымуштрованными многотысячными массами войск. У этих бесконечных церемоний была идеологическая задача – показать подданным пример для подражания (военной дисциплине и организации) и продемонстрировать недругам боевую готовность армии.

Парад не являлся пустым развлечением, хотя некоторые историки говорят об их бесполезности и дороговизне. Если армия демонстрировала на параде способность к организованному движению, перестроению, выполнению строевых команд, то это было гарантией ее высоких боевых качеств, так как вплоть до начала прошлого века способ ведения боевых действий основывался именно на навыке каждого солдата слаженно выполнять приказ и умении действовать большими массами, не теряя организованности.

Русская армия, как известно, в тот период проводила самые большие парады, в том числе, и с целью «вселить в сердца жителей Европы страх перед военной машиной русского императора». Иногда заморские зрители и вправду содрогались, но чаще, как свидетельствуют воспоминания современников, воспринимали их как «чисто русское» зрелище.

Создание военной техники и новых видов оружия изменили военную тактику, и, как следствие армейской модернизации, вернули параду его изначальную функцию – военного триумфа проводимого либо после победы, либо в ознаменование прошлых побед. Так, парад немецких войск в захваченном Париже стал символом восстановления мощи Германии после поражения в Первой мировой войне, а «белые» в Гражданскую говорили о параде в Москве как о знаковом окончании борьбы с большевиками. И Парад Победы в 1945-м году стал символическим актом, завершающим Великую Отечественную войну и демонстрирующим миру мощь советской армии, не ослабленной годами тяжелых боев.

Парад Победы возродил и «русско-римскую» традицию завершать победоносную войну триумфом, «наследуя» параду русских, австрийских и прусских войск, завершивших наполеоновские войны.

Аналогия же Парада Победы с римскими триумфами особенно заметна в церемонии «принесения в жертву» трофейных знамен противника к подножию мавзолея. Это, конечно, уже отсылка не ко временам Александра Первого и Наполеона, а к Сципиону (Африканскому) и Цезарю (Гаю Юлию).

Версии вторая – египетско-белорусская и третья – парирущая.

Есть мнение, очень модное и недавнее, изрядно экзотическое для практикующих традиционный подход в этимологии, что парад является древним арийским словом, связанным с культом богом Ра. И что его эквиваленты – лексемы рай, раус, раут и «paradise. Мол, все началось с церемонии почитателей Ра, практиковавших шествие рядами.

Но и это еще не все. Мол, само слово является заимствованием из белорусского или чешского, поскольку оба языка восходят к языку племени древлян. И поэтому в русском звучании «их» слова поряд буквы о и я оказались заменены на букву а.

А один любитель палеолингвистики считает, что парад происходит от термина фехтования (они там, как в балете – сплошь «французы») – parade – в значении «защита клинком от удара соперника, парирование».

Если кто-то возмущен, зачем вообще озвучены подобные «измышления», отвечу – интересно. А, ссылаясь на апокрифическое замечание Петра Первого, – июньского героя «Язычника» – добавлю: пусть «дурость каждого будет видна».

Равно, как и отношение к параду. Для тех, кто фанатеет от демонстрации боевого духа, тоже ведь нелишним иногда «трезветь» от нетленки»: «Про себя могу сказать одно: в сражениях не бывал-с, но в парадах закалён даже сверх пропорции» (Салтыков-Щедрин, «История одного города», 1869-1870 г).

P.S. Что же касается вынесенного в заголовок восклицания, которым войска на параде отвечают всем главнокомандующим мира, то этот орешек оказался «зело» туманен.

По одной версии, ура- выходец из немецкого hurrа, которое произошло от средне- немецкого hurrā, связанное, в свою очередь, с глаголом hurren – быстро двигаться.

По другой, ура – заимствование из тюркского, где urа – «бей», а urmak – «бить».

P.P.S. У сегодняшней лабораторной мышки «Язычника» – слова парад есть дальний родственник – парабеллум, в котором присутствует уже упомянутый латинский глагол parar в повелительном наклонении…

Москва, Эмма Прусс

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