Влажное, зеленое и летает… Спецпроект РИА Новый День «Язычник»

Очередной выпуск спецпроекта РИА «Новый День» «Язычник» продолжает летнюю тему и изучение нерусских слов в русском языке. Сегодня вместе с филологом Эммой Прусс пожуем и освежимся чем-нибудь легоньким – зелененьким и «пробежимся» по модным одёжкам, незаменимым в жаркую пору.

«Наш словарный запас меняется в зависимости от обстоятельств, возраста и даже времени года.

Мохито и бадминтон в Рождество?! Абсурд! Только глинтвейн и хоккей. В плацкарте в Адлер на 8 Марта?! – увольте, на подобные мучения можно решиться исключительно с мая по октябрь…

При этом склоняем мы «летние» слова столь же вольно, как и «зимние». Ибо многие из них заморские и довольно причудливо «освоены» русской грамматикой. Что, в общем- то, естественно, но трудно! Поэтому запоминаем – и имиджу лучше, и память тренируем.

Вот, например, любимое блюдо вегетарианцев и моделей – броколли. Зеленая? Зеленое? Зеленый?

Название этой итальянской (по истории селекции) капусты, которую все другие европейцы именовали « спаржевой капустой» или « итальянской спаржей» – тоже итальянское: broccoli – множественное число слова broccolo, что означает цветущий стебель капусты (уменьшительное от brocco, «отросток», «сухая веточка»). Первоисточником является латинское слово bracchium («ветка»).

В России во времена составителся словаря иностранных слов Михельсона, брокколи отчего то именовали «брунколь». Поэтому когда слово стали произносить правильно, род ему оставили мужской. А потом – о, боги лингсвистики – поменяли на женский, решив, что, в данном случае, род нужно определять по роду продукта, который он обозначает. Мол, капуста женского рода значит и ее подвид – тоже. Форма множественного числа, отчего-то никого не смутила. По факту-то брокколи – это не капуста, а капусты… И обращаться с ней было бы логичнее, как, например, со словом ножницы, не имеющим формы единственного числа. Но некий лингвологист решил соотнести броколли с капустой, которая, для тех, кто не в теме, не имеет формы множественного числа. И теперь броколли на русском всегда зеленАЯ, свежАЯ, полезнАЯ, безвкуснАЯ…

А вот билета на плацкарт в великом и могучем нет. Есть слово женского рода «плацкарта». Пришло к нам из немецкого – Platz-Karte = «билет на поезд дальнего следования».

Мохито. Спасение в жару на всех континентах. Оно?! Ни в коем случае, только он. По аналогии с броколли – капуста, правильно: мохито – коктейль.

Авторство прародителя мохито, коктейля «Драк», предписывают морякам – «соратникам» Фрэнсиса Дрейка, добавлявшим в ром мяту и лайм как лекарства и как «изменители» вкуса некачественного рома.

О происхождении названия мохито есть две версии. По одной, слово происходит от исп. Mojo (мохо, mojito – уменьшительно) – соус мохо, распространённый на Кубе и Канарах, состоящий из чеснока, перца чили, паприки, лимонного сока, кориандра или тмина, шафрана или цветки сафлора, кучаи зелени, помидоров и воды.

По другой, мохито – это изменённое «мохадито» (исп. Mojadito, уменьш. от mojado), что значит «чуть влажный».

По счастью, внесезонные джинсы, отлично подходящие и для летних путешествий, не стали причислять (как броколли, к примеру) к ярко выраженной категории рода. Услышав недавно версию от представителя поколения Z, что слово происходит от названия соответствующего напитка («джин»), который уважали моряки – первые пользователи джинсовой ткани, подумала, что историю слов нужно вводить в школы отдельным предметом – может, через происхождение вилки, джинсов, шапки, буханки молодежь будет лучше понимать историю, а заодно и повседневность.

Джинсы изначально были не словом, а выражением, и, как бы брендом по семантике. Каким сейчас, например, остается коллаборация множества мелких итальянских производителей, поставляющих продукцию по всему миру под общей маркой «made in Italy».

Сегодняшние джинсы происходят от французского «de Genes» – буквально «из Генуи», Так называли джинсовую ткань для одежды моряков, которую придумали и первыми стали изготавливать генуэзцы.

Ровно также модные нынче на платьях и сарафанах воланы и воланчик в самой живописной летней игре – бадминтон – близкие родственники, русские потомки французского volant – летающий!»

Москва, Эмма Прусс

Москва. Другие новости 05.08.20

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