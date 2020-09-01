Синий чулок: женщины и джентльмен… Спецпроект РИА Новый День «Язычник»

Начало нового учебного года «Язычник» предлагает отметить увлекательным экскурсом в Англию второй половины XVIII века и выяснить, откуда взялось весьма популярное в России пренебрежительное прозвище. Проводником в этимологических дебрях, как всегда, выступает филолог Эмма Прусс.

«Кто из нас хоть раз в жизни не назвал аскетичную неженственную академическую даму «синим чулком»?! Пусть первым бросит в меня камень.

Впрочем, это выражение давно уже перекочевало из интеллектуальной сферы в повседневный лексикон – так нередко определяют неухоженную трудоголичку или необаятельную сухую особу.

Однако отдадим дань началу учебного года – первоначально (в эпоху Просвещения, точнее во второй половине 18-го века) «синими чулками» стали именовать именно членов интеллектуального клуба, организованного дважды богачкой (по мужу и отцу) и литератором Элизабет Монтегю.

Более того, по одной из версий, первым «синим чулком» является не образованная дама, а просвещенный джентльмен – эрудит Бенджамин Стиллингфлит – ученый и писатель.

Интересный и яркий собеседник Стиллингфлит страдал варикозом и артритом. А, возможно, и подагрой. Поэтому вместо «этикетных» шелковых чулок (черного или белого цвета) носил шерстяные синие.

В лондонском салоне бездельницы-просветительницы Монтегю занятой ученый появлялся не всегда. И всегда его отсутствие замечали все присутствующие и беседующие. Один из завсегдатаев собраний леди Элизабет – Д. Босвелл так позднее объяснял появление выражения «синий чулок»: «Стиллингфлит был таким превосходным собеседником, что его отсутствие воспринималось как большая потеря, и мы, бывало, говорили: «Мы не можем обойтись без синих чулок», и так понемногу это название прижилось».

По другой версии, «Обществом синих чулок» клуб Монтегю прозвал адмирал Эдвард Боскауэн – консерватор и острослов, не одобрявший участия своей супруги в этих интеллектуальных «сборищах».

Короче, по той или другой причине, «синими чулками» начали называть остальных членов кружка и всех тех мужчин и женщин, которые предпочитали интеллектуальные дискуссии и философские беседы обычным развлечениям вроде игры в карты.

Для Англии той эпохи подобные клубы были абсолютным новшеством – раньше обсуждение серьёзных вопросов было прерогативой мужчин в клубах и ресторанах. В салонах при дамах подобных диалогов никто не вёл – это считалось неприличным. Однако со временем женщин, интересующихся искусством и занимающихся литературным творчеством и переводами, в обществе становилось всё больше.

Со временем звание «синего чулка» стало восприниматься как весьма почётное, и его наличие свидетельствовало о принадлежности к интеллектуальной элите. Постепенно в обществе сформировался новый идеал английской леди – интеллектуально развитой и духовно независимой. Традиционная роль безропотной и послушной супруги высмеивалась и осуждалась. Так, леди Монтегю иронично писала о главном правиле подобных браков: «Целуй меня и молчи!».

Следуя историческим фактам, отметим: как сказали бы сегодня, мем «синий чулок» (bluestocking) впервые был зафиксирован в 1756 году в переписке Элизабет Монтегю и постоянной посетительницы ее салона Элизабет Веси: женщины так называли интеллектуалов-мужчин, с которыми общались в этом кружке. Они также употребляли словосочетания «bluestocking doctrine», «bluestocking philosophy» для обозначения их особой философии «как средства против грубого мира политики».

Однако в последний год 18-го столетия кружок «Bluestocking» распался, а в обществе относительно тянущихся к знаниям дам победила, образно говоря, точка зрения адмирала Боскауэна.

Но термин «синий чулок» стал нарицательным только благодаря таланту поэта. Много лет спустя после «распада» клуба, Джордж Байрон в своей сатирической литературной эклоге «The blues» (в русском переводе именовавшейся «Синие чулки») зло высмеял салон леди М как один из элементов фальшивого лондонского высшего общества:

Но стулья, как яркий цветник, уж пестреют.

Решили ведь дамы, со страстью всех чувств,

Наукам предаться, взамену искусств,

А нежным созданьям должны в угожденье

Засесть и мужчины за строгое чтенье…

Увы, с легкой руки поэта, писавшего совершенно о другом, «синий чулок» стал негативной реакцией английского «мужского» 19-го века на желание женщин развиваться, изучать науку и просто вести беседы наравне с мужчинами. А далее кавалеры начали высмеивать дам, предпочитающих семейной жизни интеллектуальные занятия. В 19 веке появилось множество анекдотов и карикатур, порицающих женщин, увлеченных творчеством, наукой или общественной деятельностью, мол: «Многие женщины становятся синими чулками, так как никто не интересуется цветом их подвязок». Сексизм, однозначно! Эх, притащить бы этих молодчиков в наш «харрасментный» 21 век!

Впрочем, меня удивляет другое: англичане – «родители» этой идиомы, давно уже её не используют. А в России выражение – нестареющий хит. С сохранением ядовитой чеховской семантики: «Что хорошего быть синим чулком. Синий чулок… Чёрт знает что! Не женщина и не мужчина, а так середка на половине, ни то, ни сё».

Москва, Эмма Прусс

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