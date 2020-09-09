«Такие вопросы с кондачка не решаются…» Спецпроект РИА Новый День «Язычник»

Сегодня Язычник выполняет августовское обещание и рассказывает о происхождение идиомы с кондачка, ставшей знаменитой благодаря талантам Булгакова, Гайдая и Куравлева. Рубрику, как всегда, ведет филолог Эмма Прусс:

«Глуховатый к полутонам русского языка Владимир Даль считал, что оно произошло от слова скандак, скандачок, в значении «один из приёмов выступки народной мужской пляски: пяткой в землю, носком вверх».

Авторитетный культуролог Сергей Максимов тоже об этом пишет в своих «Крылатых словах»: «По этому начальному вступительному приёму уже сразу видать сокола по полёту, который, несомненно, и расшевелит стариковские плечи, и потешит глаза товарищей и молодиц. Он сумеет за скандачком и ударить трепака, то есть пустить дробный топот обиеми ногами с мелким перебором».

Понятно, что выражение созвучно упомянутому слову и даже где-то можно натянуть семантику. Правда, можно пожать плечами: если в начале были танцы, то отчего не « со скандачка»?

В словаре Ушакова речь идет о значении слова скондачок – «в терском говоре, по сообщению М. Караулова, – прыжок в воду через голову».

Оно, конечно, виртуозно, но сам Ушаков не уверен, что с кондачка – произошло от этого слова – не важно, в значении Даля или терских казаков.

Эксперт среди экспертов Макс Фасмер увидел связь между кондачком и словом кондак– «краткая песнь во славу спасителя, богородицы или святого». Вообще-то, это слово зафиксировано и у Даля, и у Ушакова, и даже у Брокгауза с Ефроном, только они и не думали связать его с идиомой с кондачка.

Происхождение слова кондак – греческое. В семантике сошлись две лексемы – κόνταξ– «гимн, повтор» и κοντός– «палочка, жердь».

И вот эта палочка – станет нашей нитью Ариадны по разматыванию истории выражения, потому что от неё произошло название пергаментного свитка с текстом песни. Ну, то есть на этот κοντός свиток, собственно, и наматывался. А собрание свитков или кондаков называлось кондакарь.

Словом кондак в православном богослужении обозначили особую группу церковных песнопений, сначала они были длинными, потом стали короткими: всего одна-две строфы в составе канона, посвященные определённому празднику или событию церковного календаря и обозначающие их суть. Кондак входит в состав Литургии Часов по церковному Уставу, согласно которому день – это время с шести часов утра до шести вечера. А ночь, соответственно, с шести вечера до шести утра. Богослужебный первый час дня приходится на утренний седьмой по гражданскому исчислению суток, третий – на девятый, шестой – на полдень, девятый соответствует трём часам пополудни. Почти в самом конце каждого из названных Часов располагается кондак. И если первому Часу предшествовала долгая Всенощная, священникам случалось просить для краткости начать чтение его с кондачка: по церковным правилам Литургия Часов не входит в обязанности мирян, хотя Церковь и рекомендует им по возможности регулярно участвовать в этом богослужении.

Для тех, кто хоть что-то в истории выражения не понял: эта идиома – профессиональный сленг служителей культа, что пришелся по нраву прихожанам.

Поскольку Язычник в учебном году вошел во вкус, этимологией одной идиомы, сегодня не ограничимся.

Разберем еще парочку весьма часто употребляемых фраз или словечек, которые то непонятно как пишутся, то претерпели в своей семантике такие метаморфозы, что диву даешься.

Вот, например, слово афера. Сомнительная сделка или дутое предприятие – происходит от французского вполне себе положительного слова à faire – делать. Как это произошло – большая загадка русского языка и русской жизни.

Шиворот-навыворот

Мы все знаем его семантику – «наоборот», «наизнанку». На Руси шиворотом («шив» с древнерусского – «шея») называли расшитый воротник боярской одежды. Во времена точно Ивана Грозного (но говорят и ранее) на боярина, который чем-то не угодил царю, надевали одежду наизнанку и сажали его на лошадь спиной вперёд. Что касается правописания слова, то тут все словари сходятся во мнении: дефис обязателен, а наречие навыворот пишется слитно.

Идея фикс

Вульгаризированная калька с французского idée fixe («укоренившаяся мысль») – старого медицинского термина, который описывал навязчивую мысль, маниакальную идею. Сегодня выражение не применяют в психиатрии, употребляют только в переносном значении – так говорят про очень увлечённого человека, например. В словарях закреплён и другой вариант написания этого фразеологизма – «идефикс», причём большинство словарей даёт его как слово женского рода.

Алло

Думаю многие (и я в этом числе) полагали, что наше «алло» – редукция английского hello. Выглядят лексемы как близнецы, правда, разнояйцевые. А на самом деле у традиционного телефонного приветствия французские корни. Аllô– это сокращение от глагола allons – «ну, давай, пойдём». Принято считать, что слово возникло в последнее десятилетие 19-го века».

Москва, Эмма Прусс

Москва. Другие новости 08.09.20

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