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Тест на уровень свободы. Спецпроект РИА «Новый День» Язычник

Сегодняшний выпуск спецпроекта «Язычник» продолжает тему кавычек.

Вторую часть своей «дилогии» филолог Эмма Прусс посвятила коварству кавычек, которые как лакмусовая бумажка проявляют многие свойства пишущей личности. И

кому-то прибавляют очков за креативность и новаторство, а другим – минусуют, как перестраховщикам или злюкам:

«Помню, на заре редакторской юности попался мне битый [цензурной] жизнью возрастной журналист, начинавший карьеру на излете сталинской эпохи – в конце 1940-х.

Бедолага кавычил буквально всё: запотевшие окна, железную дисциплину, мышиную возню. Порой из-за этих кавычек фраза меняла смысл на иронический, и зашоренный мужичок пугался еще пуще. Ибо, с одной стороны боялся, что его неправильно поймут, если он кавычками не укажет переносное значение слова: окна же не могут потеть, а дисциплина – предмет нематериальный, изготовить из железа ее невозможно…

С другой стороны, его закавыченная железная дисциплина превращала успешный коллектив в сборище балбесов – и советские руководители требовали опровержения.

А слов только в прямом смысле для работы не хватало. Поэтому и возникал в тексте – «как бы чего не вышло» – защитный частокол кавычек, отгораживающий автора от написанного.

Однако формально, этот осторожный человек поступал по канону: если отдельные лексемы употребляются не в прямом значении, а в ироничном, необычном или устаревшем, их выделяют кавычками. И уже на усмотрение пишущего – на его вкус, который зависит от полученного образования и воспитания, чувства юмора и коммуникабельности, внутренней свободы и профессионального опыта, – обратить ли внимание читателя на новое или забытое значение слова, оформив его кавычками, или и без кавычек аудитория в посыле автора разберется?!

По большому счету, как мы уже говорили в первой части, автор должен предполагать уровень своего адресата, чтобы решить, нужны его кругозору подпорки – подсказки в виде кавычек или тот и сам почувствует сарказм или двусмысленность сказанного.

Знаки препинания – вещь полезная, но вовсе не декоративная. Это некий сигнал пишущего читающему.

Кстати, справедливости ради, скажу, что и в текстах некоторых современных авторов – и журналистов, и литераторов – зачастую через кавычки не продерешься. При этом не раз замечала: убери кавычки – и смысл не меняется. А вот графика текста становится много лучше – словно жеманничать перестает.

И все же. Когда кавычить, а когда – погодить, употребляя непрямые значения лексем или речевых оборотов, типа, поймали тачку; плетемся в хвосте; неправильные пчелы; божий одуванчик; высокий гость; тусоваться; золотая середина; нести чушь; новая фенечка; изюминка в том; наши душечки; класс! круто! …


Если замахнулись на нетленку – прикидывайте, в каком году устареет тачка или фенечка. Неправильные пчелы – из уважения к переводу Заходера лучше бы закавычить. Изюминка, как мне кажется, вечная – переживет всех в своем несушеновиноградном значении. То же могу сказать и о божьем одуванчике, и о высоком госте. По мне пусть без кавычек и доллар падает, и работа кипит, и рыба клюёт, и цены кусаются, и время бежит

Если пишите здесь и сейчас – для сверстников и современников своего круга и образа мысли – не ставьте кавычки или ставьте их как можно реже. Или замените особо напрягающий дополнительный смысл более внятным синонимом. Жаргонизмов избегайте – они быстро ветшают, не успеешь второй юбилей справить, как они уже из неологизмов превратились в архаизмы.

Сложнее, конечно, когда текст адресован и бабулькам, что не перестали поклоняться Сталину, и студентам, для которых вождь народов – раритет из разряда Мамая и Наполеона. Ну, тут уж нужно быть профессионалом, который учтет все контексты, и не ранит читателей ни высокомерием, ни узколобостью; не оттолкнет неискренностью или заискиванием.

Кавычки – знак разоблачающий. Не каждому дано предугадать, как его кавычки «отзовутся». И отзовутся ли. Всякий раз кавыча, нужно выбирать золотую середину, чтобы не плестись в хвосте, но и не бежать впереди паровоза, и тем более, не навести тень на плетень лишними елочками или тотальным отсутствием лапок.


Мало того, что каждое слово у пишущего должно быть взвешено на изящных весах, где дергаются от миллиграмма нюансов чашечки грамматики и стилистики, так тут еще и знаки нужно вымерять нановеличинами.

Вообще, у кавычек, с точки зрения пассионариев, в нашем Отечестве плохая слава. Из цензурных соображений масса гениальных писателей кавычила все подряд (в крайнем случае, выносила за скобки, как, например Салтыков-Щедрин). В результате у ряда литераторов уже в последней четверти XIX кавычки стали вызывать стойкую идиосинкразию. Чехов их терпеть не мог, писал коллеге: «…бросьте и скобки, и кавычки!.. Кавычки употребляются двумя сортами писателей: робкими и бесталанными. Первые пугаются своей смелости и оригинальности, а вторые, заключая какое-нибудь слово в кавычки, хотят этим сказать: гляди, читатель, какое оригинальное, смелое и новое слово я придумал
Но то Чехов – классик! А то мы – мучаемся сомнениями: как поступать в неясных случаях?! Есть один выход. Англичане подсказали. С их легкой руки и наши литературоведы да филологи насобачились: при обилии цитат и переносных значений выделяют их не кавычками, а другим шрифтом. Или курсивом.

Что же касается иронии, то есть тонкой насмешки, которую в тексте всегда, казалось бы, сопровождают кавычки…

У Пушкина – человека и автора язвительного, даже в «Евгении Онегине» – кавычек по пальцам пересчитать. Умел «сукин сын» тонко насмехнуться и без знаков.

И у поэта и гражданина Некрасова, который и сатирически, и иронически бичевал несознательных современников – кавычек чуть да маленько, автор прекрасно справлялся и без них, находя простые слова для создания ярких нетривиальных образов.

Зато кавычек было изрядно в сталинской журналистике и публицистике. Не в победных реляциях, разумеется, а в разоблачениях врагов, оппонентов и, зачастую, чего уж лукавить, конкурентов. Лидия Чуковская даже написала (по поводу травли в прессе Пастернака – после присуждения ему Нобелевской премии): «И глядят на меня кавычки – излюбленный знак того жаргона, на котором изъясняются журналисты палаческого направления». Кавычки тогда своими лапками да иголками елочек буквально царапали глаза – и никаких кавычек для понимания этой формулы не требуется…

Кавычки по минимуму использовал Жванецкий. Они у него в текстах частенько присутствуют, я бы сказала, незримо. Высокий класс – демонстрация свободного духа и сложного стиля: кавычек нет – ирония есть.

Кавычками редко пользовался Набоков. Они был уверен, что его читатель считает все явные и скрытые цитаты – из других авторов и из произведений самого Владимира Владимировича.

Собственно, нарочитое неиспользование кавычек – это тоже стилистический прием, подразумевающий наличие этих кавычек в голове, а не на бумаге. Это общение посвященных: мы с тобой одной крови…

Это как у автомобилистов – нет смысла кавычить ты меня подрезал или я его поцеловал – профессионалам и так ясно. Тут впору кисейным барышням «не за рулем» подобный словарь прояснить, мол, не пугайтесь: и галстук-то у шоферов не галстук, а трос…

Кавычки – это не просто пунктуационный дуэт. Это философская категория в грамматике. Проявления закона отрицания отрицания на письме.

На начальном этапе грамотности пишущий вообще их не ставит. Он их не чувствует, не понимает – не дорос.

На следующем этапе – он кавычит все подряд, руководствуюсь правилом для школяров и жизненным опытом: комплексов и обид, затем подстраховки и ухода от ответственности.

И на самом высшем уровне, homo scribent отказывается от кавычек, если, он, конечно, достиг и соответствующего духовного, и интеллектуального уровня.

Сложность тут, скорее, вызывает не личное предпочтение автора – ставить или не ставить елочки, а многослойные коммуникации – поймут тебя разноуровневые собеседники или нет. Для кого-то кавычки – мостик для установления контакта, для других – мешающий взаимопониманию элемент.

Все вышесказанное – это, скорее, метафизика одного из винтиков пунктуации. А также семантики и литературного (или окололитературного) стиля.

О знаках говорят редко. Их рассматривают как прислугу письма. А зря. Все эти тире и запятые, восклицательные и вопросительные знаки, скобки и кавычки – сродни пляшущим человечкам из известного рассказа о приключениях Шерлока Холмса. Если разгадать их тайну – мы много чего важного поймем и о русском могучем, и о своих текстовых собеседниках. Приглядитесь, и вы увидите, что среди ваших знакомых есть те, кто предпочитает всем знакам запятую или тире, вопросительный знак или скобки, многоточие или кавычки. Более того, вы поймете, что и сами прошли определенную эволюцию в употреблении этих знаков. В детстве грешили скобками, в юности – восклицали, и так далее…

И ваши пристрастия менялись или даже претерпевали коренные метаморфозы, потому что сами вы становились более опытным языковым пользователем – осторожным или циничным, многословным или уклончивым…

И по тому, сколько в ваших сегодняшних текстах кавычек, вы легко можете – исключительно в целях самопознания – протестировать свой уровень уверенности, иронии, максимализма, агрессии и … свободы».

Москва, Эмма Прусс

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