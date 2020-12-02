Закавыка с кавычками. Спецпроект РИА Новый День «Язычник»

Язычник начинает Рождественскую тему. Разумеется, с «ёлочек». Тем более что в нынешнее «эзопово» время сей пунктуационный дуэт (именуемый и кавычками, и лапками) может сильно облегчить жизнь. Если, конечно, с ним подружиться. Поможет нам в этом филолог Эмма Прусс:

«Не без удивления прочитала года три назад в федеральном издании с приличной репутацией, что парный знак препинания кавычки (они же лапки, они же елочки) – это «полный славянский приоритет, и по происхождению, и по названию. Первым придумал выделять прямую речь этим знаком болгарский учёный Константин Философ ещё в XV веке, чему свидетельством его трактат «О письменех».

Да ладно, ребята, прежде чем писать о таком коварстве как эта «знаковая» парочка, нужно, как говорили старшие товарищи, «учить матчасть».

Кавычки, выделяющие цитаты и прямую речь, отсылки и названия «всего» – от заводов и пароходов до книг и вирусов, – а также отдельные лексемы, если они используются в переносном и ироническом, устаревшем или «неологическом» значении, – увы, не славянское «изобретение». Они (как и многие другие знаки) пришли в славянские языки из практики написания греческих рукописей того времени.

Действительно, первым их рекомендовал для выделения цитат из апокрифов Константин Философ (он же – Костенецкий) – книжник (переписчик и оригинальный автор) и переводчик так называемой Тырновской школы, работавший по профессии и при одном из болгарских монастырей, и у сербского деспота (в смысле, правителя) Стефана. Этот деспот, кстати, и заказал бежавшему от турок «толмачу» составление грамматического руководства для местных переписчиков – упомянутое выше «Сказание изъявлено о писменехъ». Которое – в усеченной и пространной редакции – сохранили для нас более поздние коллеги Костенецкого.

Кавычки, применяемые первым автором – славянином были ровно такие же, как наши «ёлочки».

Кавычками, впрочем, это знак стали называть позже – на Руси. Лексема происходит от глагола кавыкать – в значении «спотыкаться, прихрамывать, ковылять». Во многих южных диалектах утят и гусят называли «кавыши». Эти маленькие утки и гуси «лапчатые» дали кавычкам дополнительное ласковое прозвище – «лапки».

Собственно, с того же времени, как и в славянских странах, кавычки стали использовать и в Западной, и в Центральной Европе.

В русском языке принято (можно сказать – со времен Константина Философа) ставить французские кавычки – ёлочки «…» и немецкие (они же чешские) – лапки ,,…". Правда, есть еще немецкие одиночные лапки. А сейчас очень популярны так называемые универсальные "..." кавычки. А вообще разновидностей этого знака – тьма тьмущая. Они различаются по типу и, соответственно, по внешнему виду. Кроме упомянутых имеются двойные английские, две модификации польско-венгерских, большой выбор скандинавских, итальянские, албанские и классические марровские: ‛…' – они же английские одиночные.

В японском, китайском и корейском языках рисуют угловые кавычки「文字」.

В датском и шведском, а также финском используются обратные кавычки шведского (или скандинавского) типа: » citirati « + еще две графики этого знака.

Двойные и одинарные скандинавские лапки и елочки получили, как это ни удивительно, распространение в печатной продукции, издаваемой в Сербии, Черногории, Хорватии, Германии и Австрии.

В русском языке традиционно применяются французские «ёлочки», а для кавычек внутри кавычек и при письме от руки – немецкие ,,лапки''.

Но, собственно, за кавычки как тему Язычника я взялась вовсе не потому, что некие СМИ неточно сформулировали их происхождение. А потому, что сейчас время кавычек – по куче причин. Впрочем, в России всегда была благодатная почва для этого знака – и общественно-политическая не в последнюю очередь. Более того, градус свободы (или точнее, несвободы) всегда можно определить по частоте употребления этого знака. Впрочем, об этом мы поговорим в следующий раз.

А в этот – о текущей ситуации с применением этого знака. Ибо в современных текстах налицо дилемма: с одной стороны – незаслуженно забытые, с другой – ни к месту поставленные кавычки. А все почему? Одни перестраховываются или не следят за новыми веяниями в пунктуации. Другие – не любят и не ценят кавычки, к тому же не знают, где и почему без них – никак.

Три канонических функции кавычек:

выделить прямую речь, оформить цитату;

выделить имена собственные (названия);

обозначить слова, которые употребляются в необычном, несвойственном для них значении.

Кавычки в цитатах и прямой речи

С этим, думаю, все ясно, но на всякий случай:

Цитата заключается в кавычки всегда.

Прямая речь заключается в кавычки, если начинается не с нового абзаца, а идет в строку.

Например.

«Всё, что есть прекрасного в этой жизни, либо аморально, либо незаконно, либо приводит к ожирению». Оскар Уайльд

Клиент спросил: «Ну, а флемоксинсолютаб в таблетках есть?»

Слова, которые кавычат потому, что они употребляются в необычном значении

Розенталь делит их на несколько видов: малоупотребительные; используемые в особом, условном, переносном или ироничном значении; малоизвестные широкой аудитории термины или их разъяснение; архаизмы или неологизмы – если их особенность акцентируют.

Как видите, сложностей и нюансов – хоть отбавляй: что малоупотребительно и необычно для одного, вполне привычно для другого. Поэтому в этих случаях – кавычки на усмотрение автора. Автор, «зависнув», может поковыряться в толковых словарях, чтобы, учитывая аудиторию, «вычислить» обычность нужного слова – в плане значения, зафиксированного в словаре.

Несколько характерных примеров, иллюстрирующих эту функцию кавычек:

Ничего себе «подарочек»!

Просто «красавица», увидишь – вздрогнешь.

Не жених, а «верста коломенская».

Это очень «добрая» собака – отойдите еще шагов на -цать .

Еще одно правило «в кавычки не берутся слова, идущие за словосочетанием «так называемый» тоже не аксиома, Потому что, если после «так называемый» слово использовано в ироничном ключе, кавычки нужно оставить: «Кремлевские уборщицы – так называемая «элита»этой профессии».

Оформление названий, то есть кавычки в именах собственных

Тут все непросто. Факультативно не поставишь, потому что имеется относительно четкий свод правил (и относительно – непоследнее слово в этой ремарке).

Для начала определимся в парочке терминов:

Реальные собственные имена – все слова употребляются в прямом значении и синтаксически сочетаются Государственный Русский музей, Санкт-Петербургский государственный университет, Михайловский Дворец, Большой театр, Первая мировая война, военно-исторический музей Черноморского флота, Севастопольский морской завод, театр Сатиры, парк Дружбы, театр Моссовета, московский театр на Таганке. Кавычки в них не нужны.

Условные собственные имена – не сочетаются синтаксически с родовым словом: парк «Русский север», театр «Современник», музей-театр «Булгаковский дом», партия «Единая Россия». В них кавычки нужны.

Общие правила:

реальные собственные имена, употребляемые с родовым словом (указание организационно-правовой формы), заключаются в кавычки: Средняя школа №10, но муниципальное образовательное учреждение «Средняя школа №10».

Условные названия заключаются в кавычки и с родовым словом, и без: «Спартак» и футбольный клуб «Спартак»; «Солнечный берег» и пансионат «Солнечный берег».

Аналогично правило работает с названием магазинов или фирм. Все названия судов и космических кораблей заключаются в кавычки. А вот «литературное» оружие обладает именем (как объекты одушевлённые – люди, лошади, собаки), а не названием, поэтому пишется без кавычек – меч Экскалибур (Дюрандаль). Эта функция кавычек расплывается, например, в названиях издательств – одни, например, «Молодая гвардия», « Амфора», «Иностранная литература» кавычатся , а другие нет: Эксмо, Альфа-книга.

Названия, написанные русскими буквами, заключаются в кавычки: «Википедия», музей «Гараж». Имена собственные, написанные латиницей, в кавычки не берутся. Сравнить: автомобили «Сузуки» и автомобили Suzuki; социальная сеть «Фэйсбук» и социальная сеть Facebook.

В бытовом употреблении названия автомобилей, лекарств, сайтов, продуктов, напитков пишутся с маленькой буквы без кавычек – это часто употребляемые слова и устойчивые словосочетания: позвонить на горячую линию; поет звезда; сдать хвосты на сессии; изюминка пьесы; взял бронзу на олимпиаде; метро в час пик; я – за, он против; служил в горячих точках; перейти по зебре; ремонт под ключ; ребёнок скажет вам спасибо; выпил аспирин; приехал на жигулях; запостил в инстаграм; купил мерло, сдал сессию на хорошо и отлично (но если в текст врывается родовое слово (получил оценку «хорошо»), кавычки снова в деле – аналогичный пример: съел пирожное «корзинка»

Экспрессивная функция

Самая, на мой взгляд, интересная. И – однозначно – эксклюзивная. Ни один другой знак не способен так заковыристо и изящно передать эмоциональные и интонационные нюансы.

Возьмем еще одну остроту Оскара Уайльда «Все сочувствуют несчастьям своих друзей, и лишь немногие – радуются их успехам» и поиграем с её и без того парадоксальной семантикой, последовательно кавыча каждую лексему:

Все «сочувствуют» несчастьям своих друзей, и лишь немногие – радуются их успехам.

Все сочувствуют «несчастьям» своих друзей, и лишь немногие – радуются их успехам.

Все сочувствуют несчастьям «своих» друзей, и лишь немногие – радуются их успехам.

Все сочувствуют несчастьям своих «друзей», и лишь немногие – радуются их успехам.

Все сочувствуют несчастьям своих друзей, и лишь немногие – «радуются» их успехам.

Все сочувствуют несчастьям своих друзей, и лишь немногие – радуются их «успехам».

Вот вам и «ёлочки» лапчатые – «лёгким движением руки» превращающие всем известный афоризм в синопсис триллера.

Теперь понятно, почему так популярен жест, мимически – согнутыми пальчиками

«закавычивающий» высказывание оратора в значении «на самом деле – нет».

Москва, Эмма Прусс

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