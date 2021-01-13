Устаревшие и извергнутые. Спецпроект РИА «Новый День» Язычник

Сегодня – накануне старого нового года – будем молвить про архаизмы, одну фразу из которых знают все относительно грамотные россияне: « Не лѣпо ли ны бяшетъ, братие, начяти старыми словесы…»
И перевести её, кстати, на современный русский язык совсем не так просто, как кажется, если у того же «бяшеть» учесть семантику лексемы – не только «рассказывать», но и «блеять». Вот и думайте: что автор имел в виду «во первЫх строках» Слова о полку Игореве.
РИА «Новый День» предлагает разобраться с этой непростой, но интересной темой с помощью филолога Эммы Прусс:
«Архаизмы – сиречь слова устаревшие и из говора нашего извергнутые – не окончательно погребены под сонмом новых слов.
С точки зрения употребления они нужны редко. Эти старинные слова в современной речи и текстах используются в особых случаях. Только не путать их с историзмами, обозначающими объекты и явления, исчезнувшие из нашей реальности. И оставшимися лишь в литературных памятниках, да в поговорках с пословицами. «Стрелец», «бомбардир», «аршин», «лапти», «ферязь» – вот несколько подобных примеров.
Есть еще половинчатые слова. Например, «рында» – обозначающее во флотской лексике корабельный колокол, а во «тьме веков», то есть, в нашем случае, до середины XVII века, – телохранителей и почётный караул при московских царях.
Архаизмы же называют повседневные, существующие и сейчас предметы и лица, только в современном русском их заменили другие слова – не заимствования, а именно другие слова русского языка. И даже не всегда более «молодые» или «современные». Почему так произошло – в ряде случаев чистая лотерея или малопонятное явление.
Архаизмов лингвисты зафиксировали довольно много. Эти исконно русские слова принадлежат различным эпохам и разным частям речи, но современному пользователю, как правило, малопонятны.
У некоторых уже и этимология растворилась во времени. Но значения известны. Например, глаголы в заученных со школы пушкинских строках: «Востань, пророк, и виждь, и внемли» обозначают: « воспрянь телом и духом, смотри и слушай»
Значения редко употребляемых сегодня местоимений и наречий тоже – при помощи соответствующих словарей – точно «переводятся» на современный русский:
«понеже» – «потому что»,
«иже с ними» – «подобные им»,
«аз» – я,
«паки» – «опять»,
«вельми» – «очень»,
«зело» – «очень».
Язычника же много лет мучает неразрешимый вопрос: отчего в «родном и могучем» так радикально изменились названия частей тела. Причем, иногда прежние значения заменили слова – современники, обозначавшие «при царе Горохе» совсем другие «элементы». Так, «чело» стало лбом, при этом «лоб» ранее означал макушку! «Око» стало глазом, «зеница» – зрачком, «рамени» – плечами, «выя» – «шеей», «длань» – ладонью, «уста» – губами, «вежды» – веками.
Некоторые архаизмы понятны и без « перевода». Например, «зерцало» – зеркало. Или «нумер» – номер, «глава» – голова.
А как было поэтично (и осталось – увековеченное Жуковским):
Он пал – главу на щит склонил
И стиснул меч во длани.
Как бы изменились, но узнаваемы и изредка используются – и в литературе, и в разговоре:
«молва и молвить», «грезить – мечтать» и т. д.
Куда занятнее так называемые семантические архаизмы, то есть слова, сохранившиеся в современном русском совсем в другом значении, нежели их использовали изначально:
лексема «позор» в XVII веке (и долго до этого времени) означала – «зрелище», а сейчас это синоним лексемы «стыд». Слово «уродливый» еще в веке XVIII понималось как «красивый», «хорошо уродившийся», а сейчас это слово – антоним своему прежнему смыслу.
Для новых поколений архаизмы сохраняет литература. Например, сказки Пушкина, в которых много «простонародной» лексики его времени, ныне относимой к архаизмам.
Разговорная речь их сохранить не может, да и не должна, иначе будем выглядеть как режиссер Якин из гайдаевского «Иван Васильевич меняет профессию» чьё «вельми понеже» – ни что иное, как «очень потому что».
Ни смысла, ни атмосферы – не то, что у Лермонтова, в «Песне про купца Калашникова»:
Уж вы, братцы мои, други кровные,
Поцалуемтесь да обнимемтесь
На последнее расставание.
Поклонитесь от меня Алёне Дмитревне,
Закажите ей меньше печалиться…
Или у Акунина: « На палубе парохода Бердичевский сидел нахохленный, кутался в неосновательный пальмерстон с пелериной и вздыхал, вздыхал».
Или у Высоцкого:
И король тотчас издал три декрета:
«Зверя надо одолеть, наконец!
Вот кто отважится на это, на это,
Тот принцессу поведёт под венец».
Если архаизмы да со знанием предмета и изяществом добавить в историческое произведение – фразы словно оживают, контекст становится достоверным, а речь «вкусной». Выигрывает от архаизмов и жанр фэнтези, если, как в нашем случае, речь идет о славянском фэнтези.
Иногда архаизмы – инструмент авторского сарказма или шутки.
Иногда – интеллектуальный шик, как у популярного современного автора Евгения Водолазкина, умудряющегося в одном произведении перемешать интеллигентский позднесоветский и древнеславянский языки.
Но куда чаще использование устаревшей лексики бывает совершенно нелепым. Хотя автор сует все эти «поелику» и «оные» с «отроками» и «херувимами» для «повышения» стиля.
Еще хуже, когда архаизмами пичкает свое творение малограмотный пишущий.
В 1930-е о подобных литературных неудачах создал пародию – в жанре, как сказали бы сейчас, славянского фэнтези замечательный юморист Виктор Ардов. И с тех пор, рискну заметить, в творчестве мучительно жаждущих признания графоманов и литературных полузнаек мало что изменилось:
«Исторические романы у нас пишут среди прочих авторы трех весьма интересных категорий:
1) почвенники,
2) стилисты,
3) халтурщики.
Возьмем в качестве образца исторический факт, послуживший художнику Репину сюжетом для его знаменитой картины «Царь Иван Васильевич Грозный убивает своего сына – царевича Ивана», – и посмотрим, что сделали бы с таким эпизодом автор-почвенник, автор-стилист и просто халтурщик.
1. ПОЧВЕHHИКИ
Авторы-почвенники (они же – кондовые, подоплечные, избяные, русопятые и проч. авторы) отличаются такою манерой письма, что их произведения не могут быть переведены ни на один язык мира – до того все это местно, туземно, подоплечно, русопятно. Hапример:
...Царь перстами пошарил в ендове: не отыщется ли еще кус рыбины? Hо пусто уж было: единый рассол взбаламучивал сосуд сей. Иоанн Васильевич отрыгнул зело громко. Сотворил крестное знамение на отверстых устах. Вдругорядь отрыгнул и постучал жезлом о пол, прикрытый ковром кызылбашским.
– Почто Ивашко-сын не жалует ко мне? Кликнуть его!
В сенях дробно застучали каблуки кованые трех рынд. Пахнуло негоже: стало, кинувшись творить царский приказ, дверь открыли в собственный государев нужник, мимо коего ни пройти, ни выйти из хором...
Hе успел царь порядить осьмое рыгание – царевич тут как тут. Склонился в земном поклоне.
– Здоров буди, сыне. По какой пригоде не видно тя, не слышно?
– Батюшка-царь! Ханского посла угащивал, из Крымской орды прибывого. По твоему царскому велению. Только чудно зело...
– Что ж тебе на смех сдалося?
– У нехристя-то, царь-государь, башка стрижена.
– Ан брита, царевич,– покачнул главою Иоанн Васильевич!
– Стрижена, батюшка.
– Hе удумывай! Отродясь у татар башки бриты. Еще как Казань брал, заприметил.
– Ан стрижено!
– Брито!
– Стрижено!
– Брито!
– Стрижено, батюшка, стрижено!
Темная пучина гнева потопила разум царя, застила очи. Кровушка буйно прихлынула и к челу, и к вискам, и к потылице... Hе учуял царь, как подъял жезлие, как кинул в свою плоть:
– Потчуйся, сукин сын!.. Брито!..
– Стри...– почал было царевич да и пал, аки колос созрелый от десницы косца.
А уж снова стучали коваными каблуками и рынды, и окольничие, и спальники, и стольники, и иные царского подворья людишки...
Царевич, как лебедь белая, плавал в своей крови...
2. СТИЛИСТЫ
Авторы-стилисты всех исторических лиц списывают с собственной прохладной персоны. Hапример:
...Встал рано: не спалось. Всю ночь в виске билась жилка. Губы шептали непонятное: «Стрижено – брито, стрижено – брито...»
Ходил по хоромам. У притолок низких забывал нагибаться. Шишку набил. Зван был лекарь-немец, клал примочку.
Рынды и стольники вскакивали при приближении царя. Забавляло это, но хотелось иного, терпкого.
Зашел в Грановитую палату. Посидел на троне. Примерился, как завтра будет принимать аглицкого посла. Улыбнулся – вспомнилось: бурчало в животе у кесарского легата на той неделе – во время представления же.
С трона слез. Вздохнул. Велел позвать сына – царевича Ивана.
Где-то за соборами – слышно было – заржала лошадь. Топали рынды, исполняя приказ, – вызывали царевича, гукали...
Выглянул в слюдяное оконце: перед дворцом дьяк, не торопясь, тыкал кулаком в рожу мужика. Примерил на киоте: удобно ли так бить, не лучше ли наотмашь?..
Сын вошел встревоженный, как всегда. Как у покойницы царицы – матери его – дергалось лицо – тик. А может, не тик, а – так. Со страху.
– Где пропадаешь?
Царевич махнул длинным рукавом:
– С татарином договор учиняли...
– С бритым?
– Он, батюшка, стриженый.
Улыбнулся сыновьей наивности:
– Бритый татарин...
– Стриженый.
Отвернулся от скуки.
– Брито.
– Стрижено.
– Брито...
Вяло кинул жезл. Оглянулся нехотя: царевич на полу. Алое пятно. Почему? Пятно растет...
– Вот она – та ночная жилка: «Стрижено – брито»...
Челядь прибывала. Зевнул. Ушел в терем к царице – к шестой жене...
3. ХАЛТУРЩИКИ
Автора-халтурщика отличает прекрасное знание материала и – красота литературного изложения.
...Царь Иван Васильевич выпил полный кафтан пенистого каравая, который ему привез один посол, который хотел получить товар, который царь продавал всегда сам во дворце, который стоял в Кремле, который уже тогда помещался там, на месте, на котором он стоит теперь.
– Псст, человек! – крикнул царь.
– Чего изволите, ваше благородие? – еще из хоромы спросила уборщица, которую царь вызвал из которой.
– Меня кто-нибудь еще спрашивал?
– Суворов дожидается, генерал. Потом Мамай заходил – хан, что ли...
– Скажи, пускай завтра приходят. Скажи, царь на пленуме в боярской думе.
Пока уборщица топала, спотыкаясь о пищали, которые громко пищали от этих спотыкновений, царь взялся за трубку старинного резного телефона с двуглавым орлом на деревянном коробе. Он сказал в трубку:
– Боярышня, дайте мне царевича Ивана. Спасибо. Ваня, – ты? Дуй ко мне! Живо!
Царевич, одетый в роскошный чепрак и такую же секиру, пришел сейчас же.
– Привет, папочка. Я сейчас с индейским гостем сидел. Занятный такой индеец. Весь в перьях. Он мне подарил свои мокасины и четыре скальпа. Зовут его Монтигомо Ястребиный Коготь.
– А с татарским послом виделся?
– Это со стриженым? Будьте уверены.
– Татарин – он бритый.
– Стриженый.
– Бритый!..
Царь Иван ударил жезлом царевича, который, падая, задел такой ящик, в котором ставят сразу несколько икон, которые изображают разных святых, которых церковь считает праведниками.
Тут прибежали царские стольники, спальники, рукомойники, подстаканники и набалдашники...»
P.S. А разогретый главной стилистической «ашипкой» последнего опуса этого литературного триптиха Язычник решил в своем следующем выпуске поговорить об употреблении лексемы « который», которая в сочинениях отдельных индивидуумов, буквально, клонируетсяклонируетсяклонируется…
Москва, Эмма Прусс
Москва. Другие новости 13.01.21
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