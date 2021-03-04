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Четверг, 4 марта 2021, 09:16 мск

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80 процентов семей при расторжении брака раскуют потерять ипотечную квартиру

Восемь из десяти семей при расторжении брака документально не оформляют разделение обязательств по ипотеке. Из-за правового нигилизма, подкрепленного эмоциональными рассуждениями, нежеланием и неспособностью банков помогать заёмщикам в каждом втором случае супруги рискуют потерять квартиру. К таким выводам пришли эксперты коллекторского агентства «Долговой Консультант».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», доля имущественных исков по отношению к общему количеству бракоразводных процессов за последние два года, согласно статистике Верховного суда РФ, выросла на треть – до 12%.

«При наличии несовершеннолетних детей расторжение брака через суд обязательно, но в нашей стране сложилась практика, когда имущественные споры идут отдельными исковыми заявлениями, часто уже после получения заветного свидетельства о разводе, – говорит генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант» Денис Аксенов. – Если у семьи есть действующий ипотечный кредит, супруги часто делят саму недвижимость, не задумываясь о документальном оформлении долговых обязательств».

Суд готов определить, кто из супругов станет полноправным собственником недвижимости. Банки отстаивают свои интересы: им важно, чтобы заемщик отвечал требованиям по платежеспособности. Непоследовательность действий (сначала раздел имущества, затем – решение вопросов с кредитором) часто приводит к ситуации, когда один из супругов становится собственником квартиры, а второй – плательщиком по ипотеке за квартиру, права на которую он потерял. Потом бывший супруг отказывается оплачивать кредит и, как следствие, второй супруг теряет полученную при разводе квартиру.

«Доля имущественных споров невелика: только каждый восьмой доходит до закрепления в суде прав и обязательств на бумаге, даже если банк отказывается переоформить кредит на одного из супругов, возможность разрешить ситуацию всегда есть, – поясняет Денис Аксенов. – Самый грамотный механизм при расторжении брака – продажа квартиры, погашение кредита и разделение оставшихся денег. Если же одна из сторон хочет сохранить квадратные метры, она должна взять на себя не устное, а документальное обязательство платить по кредиту. В том числе, как вариант, взаимозачетом алиментных требований через алиментное соглашение».

По словам эксперта, в практике коллекторского агентства есть примеры, когда бывший муж уезжал в другой регион, создавал новую семью и «забывал» о своем обещании платить по ипотеке за квартиру, в которой осталась жить бывшая жена. Или супруг сначала обещает бывшей жене подарить ей свою долю в квартире после того, как она полностью погасит кредит, а потом отказывается от этих слов, но предъявить ему нечего, так как соглашение не было оформлено документально.

«Любое решение должно быть подкреплено официальным документом, почему лишь две из десяти семейных пар в нашей стране грамотно ставят точку в отношениях, непонятно», – резюмирует эксперт.

Москва, Игорь Юров

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