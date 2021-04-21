Аспирант ЮУрГУ создает комплекс для проектирования спутников CubeSat.

Как сообщили РИА «Новый День» в Управлении медиакоммуникаций и мониторинга ЮУрГУ, малые спутники CubeSat занимаются исследованием космоса наравне с большими аппаратами, но процент их неудачных запусков пока остается высоким. Одно из решений по исправлению ситуации предложил аспирант ЮУрГУ. Задуманный им программно-методический комплекс будет полезен в первую очередь тем, кто только заинтересовался созданием CubeSat. Идею оценили на конкурсе «УМНИК – Кружковое движение».

В будущем на орбите будут «работать» только спутники малой формы CubeSat, предполагают ученые. Их используют уже сейчас, но из 1 тысячи 400 запусков только 53% прошли успешно. Аспирант Аэрокосмического факультета (Политехнический институт) ЮУрГУ Михаил Шалашов выяснил, что неудачные запуски CubeSat зачастую связаны с ошибками на этапе проектирования.

Фото: Данил Рахимов

Аспирант предположил, что при наличии программно-методического комплекса, созданного специально для разработки CubeSat, ошибок можно будет избежать, и занялся воплощением задумки.

«Компании, которые давно заняты разработкой CubeSat, накопили собственный опыт и могут справиться с проблемами на этапе проектирования. Однако сейчас к созданию малых спутников все больше проявляют интерес университеты и даже школьные организации. Поэтому мой проект программно-методического комплекса будет актуален именно в образовательной сфере: геймифицированный процесс даст возможность получить 3D-модель CubeSat по заданным параметрам и список материалов, необходимых для изготовления», – рассказал Михаил Шалашов.

CubeSat состоит из каркаса с размещенными датчиками, приборами и платами. Фото: pexels.com

Идею Михаила Шалашова поддержала экспертная комиссия конкурса «УМНИК-Кружковое движение». Аспирант ЮУрГУ вошел в список победителей и получил 500 тысяч рублей на двухгодичное развитие своей инициативы.

В программно-методический комплекс для проектирования космического аппарата-спутника класса CubeSat войдет интерактивная методичка и библиотека открытых компонентов, которые будут использоваться для визуализации разрабатываемых спутников программой по параметризации.

Результаты работы обязательно будут протестированы. В качестве площадок рассматривают сеть детских технопарков «Кванториум» с направлением «Космоквантум», олимпиаду НТИ и чемпионат WorldSkills.

Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) – это университет цифровых трансформаций, где ведутся инновационные исследования по большинству приоритетных направлений развития науки и техники. В соответствии со стратегией научно-технологического развития РФ университет сфокусирован на развитии крупных научных междисциплинарных проектов в области цифровой индустрии, материаловедения и экологии. В Год науки и технологий ЮУрГУ примет участие в конкурсе по программе «Приоритет-2030». Вуз выполняет функции регионального проектного офиса Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня (УМНОЦ).

Челябинск, Светлана Намская

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