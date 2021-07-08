ИННОПРОМ-2021: уникальными разработками ЮУрГУ заинтересовались зарубежные предприятия (ФОТО)

В Екатеринбурге завершается 11-ая международная промышленная выставка ИННОПРОМ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», главная индустриальная, торговая и экспортная площадка России выступает одним из ключевых полигонов Министерства промышленности и торговли РФ: здесь закладываются основы промышленной политики. Около 80% посетителей выставки – специалисты промышленных предприятий, принимающие решения о внедрении на производстве новой продукции и технологий.

В выставке ежегодно участвует крупнейший вуз Челябинской области – Южно-Уральский государственный университет. В этом году ЮУрГУ представил широкий спектр разработок, готовых к внедрению в производство.

«Наши ученые работают в нескольких актуальных направлениях: экология, ракетостроение, разработка новых материалов. Все разработки имеют стратегическое значение. Поэтому они востребованы и уже внедряются в индустрию», – отметил ректор ЮУрГУ Александр Шестаков.

В экспозиции вуза представлено 6 стратегических разработок в различных областях: от экологических биоразлагаемых материалов до ракетостроения.

Одна из них – интеллектуальная система динамического мониторинга выбросов автотранспорта.

«Наши ученые создали интеллектуальную систему AIMS-Eco на основе применения нейросетевых алгоритмов. Она позволяет в динамике отслеживать количество и концентрацию выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта, – рассказал ректор. – Эта работа связана с определением количества выбросов вредных веществ автомобилями, и, фактически, управлением перекрестками».

AIMS-Eco необходим для мегаполисов с большим количеством транспорта: только один цифровой пост системы обеспечивает тотальный мониторинг участков площадью до 40 тысяч квадратных метров.

Другой инновационный проект – система мониторинга технического состояния промышленного оборудования, позволяющая контролировать вибрацию и температуру узлов агрегатов и машин, температуру поверхностей и сред, температуру и влажность воздуха, давление жидкостей и газов, а также другие технологические параметры. Данные с беспроводных интеллектуальных датчиков передаются по радиоканалу на контроллеры и далее в корпоративную сеть предприятия. Технология, основанная на принципах промышленного интернета вещей, используется для своевременного выявления неисправностей и планирования ремонтных работ. Систему уже внедрили на ММК.

Разработка в аэрокосмической сфере – демонстратор двигательной установки, ракетно-космического комплекса и космической платформы: технология позволяет создавать одноступенчатые многоразовые ракетоносители, способные выполнять от 50 до 100 полетов. Это существенно снизит стоимость доставки грузов на низкую околоземную орбиту.

Еще один проект для ракетостроителей – элемент конструкции космического аппарата, выполненный из титанового сплава, разработанный по заказу АО «Композит» ( входит в Госкорпорацию «Роскосмос»).

Этот и другие образцы изготовлены в Лаборатории механики, лазерных процессов и цифровых производительных технологий, где апробируют идеи по усилению прочности машин и агрегатов за счет использования современных материалов.

Большой интерес у посетителей экспозиции ЮУрГУ вызвали экологические разработки. Одна из них – сорбент, очищающий водоемы от тяжелых металлов. В технологии используется природный материал, поглощающий скопившиеся на дне вредные примеси. В результате естественных химических реакций на сорбенте образуется защитный слой, исключающий возвращение тяжелых металлов в воду.

Коллектив молодых ученых Высшей медико-биологической школы ЮУрГУ продемонстрировал посуду и упаковку, созданную из вторичных продуктов переработки растительного сырья. Это особенно актуально в условиях тотального загрязнения окружающей среды микропластиком. Все образцы за 3 – 4 недели полностью разлагаются на земле бактериями, не причиняя окружающей среде ни малейшего вреда.

Разработки ЮУрГУ, представленные на ИННОПРОМЕ, привлекли вниманием не только российских, но и зарубежных компаний. Например, представители Венгерской компании NCT Industrial Electronics Ltd. заинтересовались системой мониторинга для предприятий. Потенциальные заказчики отмечают актуальность подобной разработки, а также качество проекта, представленного учеными ЮУрГУ.

Разработки университета в аэрокосмической сфере вызвали интерес участников выставки из Италии и Германии.

Екатеринбург, Ольга Арсентьева

Екатеринбург. Другие новости 08.07.21

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