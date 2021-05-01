Разные судьбы. Спецпроект РИА «Новый День» Язычник

Минувшая ночь, с 30 апреля на 1 мая, называют Вальпургиевой. Не везде. Но, согласитесь, все знают о таком феномене. Хотя для одной культуры – это традиционно «сатанинское» время, для другой – священное, для ряда исследователей эта дата – некое занятное преломление нового года по дохристианскому циклу под углом христианского взгляда. Обывателям же, кроме всего прочего, просто любопытно, а кто это – Вальпург/а? Язычник вместе с филологом Эммой Прусс решили разобраться с этой дамой с неоднозначной репутацией:

«Известных Вальпург или Вальпургий, на самом деле, две.

Одна, чей день почитания приходится как раз на 1 мая, была святой. Жила в восьмом веке (приблизительно 710 – 25 февраля пр. 777 или 779 г.) в Англии и происходила из святой семьи. Ну, то есть, сначала семья была обычная – саксонская, правда, знатная и богатая – не только по меркам родного Девоншира. Но со временем отец, дядя и два брата Вальпурги стали святыми, а мать – блаженной.

А потом Папа Адриан II канонизировал и Вальпургу. Тогда она уже звалась Вальпурга Хайденхаймская.

Католический мир знает её как английскую миссионерку во Франкской империи. Вальпурга стала миссионеркой и религиозной деятельницей вслед за братьями – миссионерами Виллибальдом и Винибальдом. Вместе с ними тогда еще совсем юная дева переселилась на территорию современной Германии. Там стала аббатисой Хайденхаймского монастыря.

Считалась одной из самых образованных женщин своего времени. Была автором Жития своего брата, святого Винибальда, а также латинского описания путешествия в Палестину другого брата, святого Виллибальда.

Что интересно, Вальпурга – святая не только для католиков, но для православных в Германии! Это называется «месточтимая святая».

Именно по имени этой Вальпурги, по исключительно календарному совпадению дня ее канонизации и языческого «ночного» праздника (не имеющего по своей природе никакого отношения к христианской святой), этот самый праздник – разгул нечистой силы в ночь на 1 мая стал в Германии именоваться «Вальпургиева ночь». Вот уж, действительно, демонстрация на практике диалектического принципа о единстве и борьбе противоположностей. Поэтому неудивительно, что ночной шабаш нечистой силы днём 1 мая имеет своё светло-весеннее продолжение – установку так называемого «Майского дерева».

Однако, вернемся к имени. Вальпурга или Вальпургия – это более поздние варианты имени святой. Которую на разные английские лады именовали еще и Вальбургой, и Валпури, и Вальбур, и Вальборг. В основе всех этих модификаций лежит древнеанглийское имя Wealdburg: weald, wald (власть; владетельный, владеющий) + burg, burh (крепость).

Одни исследователи полагают, что это имя стало основой и для немецкого Walburga.

Германское имя, образовано от германских walt [волт] – «править; господствовать» + burg [бург] – «защита; замок».

Другие уверены, что одновременно с древнеанглийским существовало аналогичное континентальное древнегерманское имя Waldeburg, происходившее от древнегерм. wald, walt (власть, сила) + burg (крепость) либо однокоренного bergan (хранить, беречь).

В немецкой версии Вальпурга/ия – это Walpurgis, Walburga, Wealdburg.

Но, как бы не называлась в разное время на различных европейских территориях эта святая, – это одна и та же аббатиса.

Святая Вальпурга считается (с тех самых давних времен) покровительницей Айхштадта и Вайльбурга (Германия), Антверпена, Ауденарде и Верне (Бельгия), Гронингена и Зютфена (Нидерланды). Кроме того, святая Вальпурга почитается как покровительница моряков и спасительница от бурь. Считается, что молитвы святой Вальпурге предохраняют от опасности заболеть бешенством (водобоязнью). В общем, «обязанностей» у святой Вальпурги много. Она покровительствует крестьянам, больным и роженицам, а также тем, кто за роженицами ухаживает.

И вот тут на историческую арену выходит вторая Вальпурга/ия – Хаусман, которой по иронии покровительствовала именно Вальпурга Первая, потому что фрау Хаусман была акушеркой. Германской. Кстати, название ее профессии – французское заимствование в немецком: акушерка происходит от французского существительного accoucheur, образованного, в свою очередь, от французского же глагола accoucher – «рожать, родить».



Увы, святая английская тёзка не уберегла немецкую повитуху, которую казнили как ведьму через восемь веков после смерти Вальпурги Хайденхаймской.

Как все знают, в шестнадцатом веке в Европе велась тотальная охота на ведьм, и среди чуть ли не основных её жертв были акушерки (есть весьма логичное предположение, что врачи, подключив репрессивный механизм – и церковный, и светский – таким адским манером устраняли конкурирующую структуру).

Несчастливой оказалась и звезда Вальпурги Хаусман. На момент ареста ей было под шестьдесят, и до этого репутация повитухи была безупречна. Но под пытками несчастная женщина призналась в убийстве сорока одного младенца и двух рожениц, а также девяти коров, лошади и большого количества свиней и гусей. Всё во славу Сатане. Вальпурга также призналась, что вызывала град – уничтожать посевы, предавалась плотским утехам с демоном, участвовала в шабашах и богохульствовала.

Несмотря на то, что бедолага призналась во всём, что хотели услышать палачи – судьи, её подвергли страшной казни. После пыток Вальпурга не могла ходить, поэтому её посадили в большую корзину и понесли по улице, время от времени останавливаясь, чтобы оторвать – отрезать какую-нибудь часть тела. И уже безрукое, безногое, с вырванными сосками, отрезанным носом, вырванным языком тело сожгли, а пепел развеяли над рекой. Жуть.

Содрогается даже Язычник, который – не только понаслышке, но и с этимологической стороны, знаком со всяческими вурдалаками, упырями, а также коннотациями, парцелляцией, паллиативами, когерентностью и модусами. Поэтому в следующий раз поговорим о чем-нибудь милом и пушистом, например о деминутивах.

Впрочем, нет, в следующий раз разговор тоже будет устрашающим – в честь 9 мая вспомним о словах, рожденных войной или с нею связанных».

Москва, Эмма Прусс

Москва. Другие новости 30.04.21

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