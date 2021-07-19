ЮУрГУ стал лучшим вузом Урала в рейтинге российских университетов

В рейтинге российских вузов-2021, опубликованном аналитическим центром «Эксперт», Южно-Уральский госуниверситет существенно улучшил свои позиции по всем предметным рейтингам, занял 3 место по срезу материаловедения «Металлургия» и 4-5 место по срезу энергетики – «Возобновляемая энергетика».

Рейтинг публикационной активности аналитического центра «Эксперт» оценивает вузы по узким предметным областям. Южно-Уральский государственный университет входит в список ТОП-20 по большинству направлений, показывая стабильный рост. Так, ЮУрГУ по срезу материаловедения – «Металлургия» занял 3-е место, уступив только МИСиС и МГУ им. М. В. Ломоносова, и поднялся на позицию 9-11 по общему направлению «Материаловедение». По направлению «Экология» ЮУрГУ тоже вошел в ТОП-10 вузов России.

По направлению «Компьютерные науки» ЮУрГУ стал лучшим вузом Урала, поделив 10-е место с Санкт-Петербургским политехом и НГУ. По срезу компьютерных наук – «Искусственный интеллект» ЮУрГУ занял 9 место.

Значительно поднявшись по сравнению с 2020 годом (с 16-17 на 6 место) по направлению «Энергетика», Южно-Уральский государственный университет занял позицию 4-5 в новом срезе энергетики – «Возобновляемая энергетика». И стал лучшим уральским вузом по направлению «Инженерные науки», поднявшись на 11 место. По направлению «Экономика» ЮУрГУ поделил позицию 6-7 с Уральским федеральным университетом.

«Проект 5-100 дал старт развитию ЮУрГУ в новых условиях. За пять лет участия в этой программе университет во многом изменился по всем позициям. В частности, с точки зрения выполнения научных исследований и совершенствования образования, значительно укрепил свои позиции в мировых научных и образовательных кругах. Экспертное сообщество считает, что в ближайшем будущем вклад университетов в развитии экономик будет увеличиваться. При этом существенную роль в развитии регионов будут оказывать университеты, входящие в ТОП-500. В мировых рейтингах ЮУрГУ, как раз находится на этой границе. По инженерным наукам, материаловедению и компьютерным наукам наш вуз является лучшим в Уральском регионе», – комментирует ректор Южно-Уральского государственного университета Александр Шестаков.

Всего университет взаимодействует с 8 международными и 6 национальными рейтинговыми агентствами, представлен в 26 рейтингах.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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