Челябинцы попросили Владимира Путина забрать у них губернатора

Челябинцы направили видеообращение на Прямую линию президента России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», группа жителей Челябинска записала пространное обращение к Владимиру Путину, приурочив его к предстоящей прямой линии главы государства.

По словам горожан, когда три с небольшим года назад президент освободил от губернаторской должности Бориса Дубровского, радости южноуральцев не было предела. Однако сменивший его на посту главы Южного Урала Алексей Текслер очень быстро разочаровал жителей региона.

Авторы обращения не смогли назвать ни одного улучшения, произошедшего за время пребывания у власти «команды Текслера». Зато на перечисление проколов и недостатков нынешнего губернатора потратили порядка семи минут.

Алексею Текслеру припомнили уголовное дело в отношении замминистра здравоохранения региона Александра Кузнецова, при содействии которого, как считают следователи, были приобретены в период пандемии три томографа по завышенной стоимости, что нанесло бюджету области ущерб в несколько десятков миллионов рублей. Не обошли вниманием и продолжающееся расследование по обвинению экс-замминистра экологии Виталия Безрукова, обвиняемого в превышении должностных полномочий, а также экс-замминистра строительства и инфраструктуры региона Татьяны Антоновой, обвиняемой в получении взятки.

Конечно, не могли челябинцы не вспомнить о скандале вокруг строительства нового хирургического корпуса Челябинской областной детской клинической больницы. Пройдя почти все судебные инстанции, горожане добились запрета строительства комплекса на территории ООПТ «Челябинский городской бор», и лишь отчаявшись оспорить это решение власти решили перенести строительство, хотя ранее настаивали, что перенос невозможен.

Также президенту напомнили о многочисленных скандалах, сопровождавших строительство и реконструкцию в регионе крупных спортивных объектов: биатлонного стадиона имени Светланы Ишмуратовой в Златоусте, стадиона «Центральный» и центра шорт-трэка «Уральская молния» в Челябинске, центра подготовки по современному пятиборью «Рифей». Впрочем, многие из этих проектов стали проблемными еще до того, как регион возглавил Алексей Текслер.

Зато продолжается противостояние между горожанами и властями по поводу строительства на северо-западе Челябинска крытого катка УралГУФК, ради которого мэрия разрешила вырубить более полутора тысяч деревьев и кустарников. Рассказали горожане и о решении челябинских властей по расширению идущей через городской бор дороги по улице Худякова. А также подняли тему промышленных выбросов, которые, по словам губернатора снижаются, а, согласно статистике, нет.

Все это авторы обращения поставили в вину Алексею Текслеру и его команде, попросив президента избавить Челябинск от такого губернатора.

Челябинск, Виктор Елисеев

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