Поклонник Сталина: на должность мэра Челябинска заявился десятый претендент

Десятым претендентом на пост мэра Челябинска стал экс-депутат городской Думы от партии «Справедливая Россия» Владимир Корнев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», во время своего депутатского срока Корнев отметился скромной декларацией о доходах, предложением переименовать улицу Российскую в улицу Сталина и дракой с конкурентами на празднике в поселке Аэропорт во время избирательной кампании. Попасть в новый созыв гордумы ему не удалось.

Челябинск, Павел Зварзин

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