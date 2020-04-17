В Испании задержали россиянку, приехавшую распространить коронавирус

В Испании задержали гражданку России, которая заявила, что приехала распространить коронавирус. Об этом сообщает Diario Sur.
Подозрительное поведение женщины заметили в Бенальмадене. 44-летняя россиянка заходила и выходила из супермаркета, при этом она ничего не покупала. Владелец магазина обратился к правоохранителям и сообщил, что женщина находится тут весь день и не собирается уходить, хотя рабочий день окончен.
Когда у нее попросили показать документы, женщина только усмехалась, а затем попыталась напасть на стражей порядка. При этом она заявила, что приехала в Испанию несколько дней назад, чтобы распространять коронавирус.
Известно, что инцидент произошел в первые дни после объявления в стране карантина. Суд отпустил женщину под залог.
Мадрид, Зоя Осколкова
Мадрид. Другие новости 17.04.20
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