Октоберфест отменили из-за пандемии коронавируса

Ежегодный фестиваль «Октоберфест» отменили из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщил премьер-министр Баварии Маркус Зедер.

Решение было принято совместно с мэром Мюнхена Дитером Райтером. «Октоберфест 2020 должен быть отменен. Риск слишком велик», – написал Зедер на своей странице в Instagram.

По словам премьера, необходимо соблюдать осторожность, пока не появится лекарство или вакцина от коронавируса. При этом невозможно держать дистанцию на таком массовом мероприятии, так как фестиваль привлекает тысячи людей.

Октоберфест был запланирован на вторую половину сентября по начало октября 2020 года.

Мюнхен, Зоя Осколкова

Мюнхен. Другие новости 21.04.20

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