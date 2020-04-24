Щеколда на двери и окошко для пищи: жителей Казахстана запирают на карантин целыми подъездами

Жители Казахстана жалуются на принудительную изоляцию. Жильцов домов, где выявили больных коронавирусом, запирают на щеколду, а в двери вырезают окошко для доставки товаров первой необходимости. Запертые граждане даже не могут выгулять домашних животных.

В частности, на ограничительные меры пожаловались жители города Актау. По последним данным, там зарегистрировано 11 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Больных отправляют под медицинское наблюдение, а на подъезд дома, где они живут, приваривают щеколду, которую невозможно открыть изнутри. «У жителей подъездов анализы не берут. Просто закрывают на 2-3 недели», – рассказала местная жительница РИА «Новый день». Кроме того, у домов круглосуточно дежурят полицейские.

Для доставки продуктов в двери вырезают отверстие площадью 50х50 сантиметров. Как сообщили местному порталу lada.kz в пресс-службе акима города, через окошко могут осуществлять доставку продуктов и медикаментов. Однако люди не всегда имеют возможность заказать необходимое.

Также жильцы жалуются, что не могут выгулять домашних животных. В городском акимате заявили, что питомцев нужно сдать на передержку, предварительно проверив животных на наличие коронавирусной инфекции.

По последним данным, в Казахстане 2334 человека заражены Covid-19, 22 пациента скончались.

Нур-Султан, Зоя Осколкова

Нур-Султан. Другие новости 24.04.20

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