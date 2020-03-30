Жителей дома в Караганде заперли под замок из-за карантина

В Караганде власти решили радикально бороться с нарушителями карантина по коронавирусу. Жителей одного из подъездов многоквартирного дома заперли под замок.

В подъезде дома № 106/1 по улице Ермекова была выявлен случай заражения коронавирусной инфекцией. Городские власти приняли решение оставить всех жителей в своих квартирах. Для верности на дверь подъезда прикрепили навесной замок, а рядом дежурят сотрудники полиции.

Как сообщили в администрации Карагандинской области, жителям будут доставлять еду дважды в день по заявкам. Для мусора в подъезде установили контейнер, который также планируют очищать два раза в день.

«Проведена дезинфекция квартир и подъезда. Полиция выставила охрану подъезда. Медики постоянно следят за здоровьем жителей», – уточнили в областном Департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг.

Жители смогут вернуться к обычному ритму жизни через 14 дней.

Караганда, Зоя Осколкова

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