На северо-востоке Китая из-за новой вспышки Covid-19 объявлен карантин

Северо-востоке Китая из-за новой вспышки коронавирусной инфекции объявлен режим изоляции. Ограничительные меры затронули порядка 108 млн человек, сообщает Bloomberg.

Так, 34 новых случая заражения Covid-19 были выявлены в провинции Цзилинь. Чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции власти приостановили автобусное и железнодорожное сообщение, закрыты школы, десятки тысяч человек находятся на карантине. Всего же в провинции Цзилинь зафиксировано 127 случаев коронавируса. В то же время в провинции Хубэй, в которой и произошла самая первая вспышка Covid-19, зарегистрировали 68 тыс. случаев инфицирования.

Власти одного из городов провинции Цзилинь – Шуланя – объявили о строгих мерах по сдерживанию распространения инфекции. В частности, принято решение заблокировать все жилые комплексы, где проживают люди с подтвержденным диагнозом «коронавирус» или с подозрением на него. Только одному человеку из каждой семьи, которые проживают в таких многоэтажках можно будет покидать квартиру раз в два дня не более, чем на два часа. Это время будет отводиться на покупку всего самого необходимого.

Те, кто покидает провинцию Цзилинь, по приезду обязаны находиться на 14-дневном карантине. Работа сервисов в провинции практически полностью остановлена, аптеки перестали продавать жаропонижающие препараты, чтобы людям не удалось скрыть симптомы болезни.

13 мая в город Цзилинь приехал руководивший борьбой с коронавирусом в Ухане вице-премьер Сунь Чуньлань. Он остался недоволен принимаемыми мерами. Своих постов лишились пять чиновников, в том числе заместитель главы комиссии здравоохранения города и руководитель департамента здравоохранения, а также местный секретарь коммунистической партии Китая.

Стоит отметить, что провинция Цзилинь граничит с российским Приморским краем. Существуют подозрения, что вирус могли завести из России. Наблюдатели отмечают, что новая вспышка свидетельствует о том, как непросто будет миру вернуться к привычной жизни, так как угроза возрождения заболевания будет приводить к возвращению к строгим карантинным мерам.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 633 человека, зарегистрировано 82 954 активных случая заражения, из них 1 704 ввезенных из-за границы. В больницах страны продолжают лечиться 82 человека с коронавирусом. Излечились и выписаны из больниц более 78 тыс. человек.

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 19.05.20

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