Безработица в Швеции указала на ошибку властей в отношении коронавируса

Отказ от жестких ограничений на фоне распространения коронавирусной инфекции нового типа в Швеции не спас страну от масштабного экономического кризиса и роста безработицы, пишет Bloomberg. По данным официальных властей, уровень безработицы превысил прогнозные значения и составил в апреле 7,9%.

По оценками аналитика Йоханны Йенссон, если спрос на товары и услуги не восстановится, уровень безработицы составит 17%. Стоит отметить, что сейчас власти Швеции прорабатывают законопроект, который позволит работодателям увольнять сотрудников по упрощенной схеме. Профсоюзы и оппозиционные партии критикуют данные меры. Они грозят объявить вотум недоверия премьер-министру страны Стефану Левену в случае принятия поправок.

Как писал «Новый День», власти Швеции приняли нестандартное решение и отказались от введения строгих карантинных мер и не ввели какие-либо санкции, ограничившись лишь рекомендациями для населения. Общественные заведения продолжили работу, в том числе школы, детсады, кафе, рестораны. Запрет был наложен лишь на собрание в одном месте больше 50 человек. Жителям рекомендовано соблюдать социальную дистанцию, по возможности работать удаленно и избегать контакта с пожилыми людьми.

Как писал «Новый День», на этом фоне шведы критикуют власть, так как считают, что для сохранения работающей экономики было сделано недостаточно. «Я думаю, что власти должны были действовать намного быстрее, чем они это делали. А также они должны были создать более выгодные условия для компаний в этой ситуации, фактически взять на себя часть расходов. Вот это реально поддержало бы экономику и спасло бы её в долгосрочной перспективе», – считает экономист Андреас Вальстрем.

Один из секторов, который сейчас практически борется за выживание – это индустрия туризма. Хэриетт Йоханссон, владелица сувенирного магазина в районе Старого города Стокгольма, говорит, что потеряла 90% своего дохода из-за ограничений, введённых в связи с распространением коронавируса: «Столько лет подряд я работала не покладая рук, а теперь вот даже и на зарплату самой себе денег не хватает. Весь день на работе, и почти ничего не зарабатываю».

Чтобы магазин Хэрриетт выжил, нужно, чтобы туристы вернулись. Но из-за того, что смертность от коронавируса в Швеции в несколько раз выше, чем в других странах Северной Европы, ее соседи выражают озабоченность по поводу возможного открытия границ.

Стокгольм, Иван Гридин

Стокгольм. Другие новости 26.05.20

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