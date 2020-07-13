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Понедельник, 13 июля 2020, 16:18 мск

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Китай заявил о визите в страну экспертов ВОЗ

Фото: «Синьхуа»

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прибыли в Китай с официальным визитом, рассказала официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. По ее словам, два представителя ВОЗ прибыли в рамках ранее достигнутого соглашения. Эксперты должны в сотрудничестве с китайскими учеными выяснить источник возникновения коронавирусной инфекции нового типа.

Хуа Чуньин отметила, что «ВОЗ также считает, что происхождение вируса – это продолжительный процесс, который может касаться множества стран, ВОЗ в дальнейшем при необходимости также может провести аналогичные инспекторские поездки и в другие страны», передает РИА «Новости».

В мае в ВОЗ заявили, что не нашли доказательств того, что рынок в китайском Ухане стал первоисточником Covid-19.

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 13.07.20

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© 2020, РИА «Новый День»

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Метки / Китай

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