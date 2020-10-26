В Китае на Covid-19 тестируют город-миллионник после одного случая заражения среди горожан

В китайской провинции Синьцзян на коронавирус проверяют пятимиллионное население городского округа Кашгар после выявления одного случая бессимптомного заболевания в субботу, 24 октября. Об этом сообщила комиссии здравоохранения Синьцзяна. Тестирование предстоит пройти всем 4 746 500 жителям города.

На данный момент зарегистрировано еще 137 бессимптомных случаев заражения Covid-19. Таким образом, общее количество случаев заболевания, вывленных в Синьцзяне, составило 138.

По данным городских властей, к 14:00 воскресенья в Кашгаре было проведено более 2,8 млн тестов. Завершить тестирование планируется ко вторнику, передает CNN.

Первый бессимптомный случай коронавирусной инфекции в Кашгаре был выявлен у 17-летней девушки, проживающей в сельском округе Шуфу. По словам представителей здравоохранения Синьцзяна, все другие зарегистрированные случаи заражения были связаны со швейной фабрикой, где работают родители девушки.

Добавим, что чиновники не стали прерывать транспортное сообщение с Кашгаром. Однако всем желающим покинуть этот район необходимо будет предъявить отрицательный тест на Covid-19.

Напомним, что ранее в октябре было проведено тестирование на коронавирус всего девятимиллионного населения китайского города Циндано после шести случаев инфицирования среди горожан.

Пекин, Наталья Петрова

Пекин. Другие новости 26.10.20

«За это с работы надо увольнять!» Онищенко раскритиковал главного инфекциониста минздрава РФ за заявление о неэффективности перчаток. / В Испании полицейские оказались в море после погони за нарушителями карантина. / «Вам без нужды ездить никуда не нужно»: депутат Госдумы обвинил Турцию в оказании России «медвежьей услуги». Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»