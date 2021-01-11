Грузия продлевает карантинные меры до февраля

Власти Грузии решили продлить до 1 февраля ограничения, введенные в целях борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщила министр экономики и устойчивого развития республики Натия Турнава.
«Мы хотим до 1 февраля сохранить режим точечных ограничений. Нашей задачей является использовать эти две-три недели до 1 февраля для того, чтобы активно общаться с бизнесом», – цитирует министра «Рустави 2». Чиновница выразила надежду, что после этой даты можно будет отменить ограничительные меры.
28 ноября в Грузии запретили работу ресторанов, торговых объектов и общественного транспорта в крупных городах. Некоторые послабления карантинных мер были введены с 24 декабря по 2 января в связи с новогодними праздниками.
Тбилиси, Зоя Осколкова
Тбилиси. Другие новости 11.01.21
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