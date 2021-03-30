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Вторник, 30 марта 2021, 16:50 мск

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В Берлине хотят прививать бездомных вакциной Johnson & Johnson

Власти Берлина хотят использовать однокомпонентную вакцину Johnson & Johnson, чтобы прививать от коронавирса бездомных. Об этом сообщила сенатор Дилек Калайчи.

«Мы договорились с центральными властями, что Johnson & Johnson будет применяться в частных врачебных кабинетах, потому что нужна только одна прививка. Мы также обсудим с коллегами, стоит ли применять Johnson & Johnson для вакцинации бездомных, потому что вторую прививку для бездомных организовать сложнее», – цитирует Калайчи РИА «Новости».

На начало 2020 года в столице Германии проживало около 2 тысяч человек, которые не имели постоянного жилья. Всего в стране насчитывается более 400 тысяч бездомных.

В феврале американское Управление по контролю качества продуктов и лекарственных препаратов сделало вывод о безопасности вакцины против коронавиурса компании Johnson & Johnson. Эффективность препарата оценили в 66,1%.

Берлин, Зоя Осколкова

Берлин. Другие новости 30.03.21

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