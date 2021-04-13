Белоруссия объявила о начале третьей волны коронавируса

В Белоруссии наблюдается рост числа заболевших коронавирусом. Об этом сообщила начальник отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения страны Инна Карабан.

«В республике начинается очередной подъем заболеваемости инфекцией – мы это называем началом третьей волны», – цитирует чиновницу агентство «БелТА».

В белорусском Минздраве подтверждают эту информацию. «Специалисты в регионах и Минске констатируют рост заболеваемости инфекцией Covid-19, в том числе пневмониями коронавирусной этиологии тяжелого течения», – говорится на сайте министерства.

Минздрав призвал жителей соблюдать масочный режим и придерживаться социальной дистанции. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране будет активизирована работа по проведению расследования каждого случая заболевания, усилен санитарно-противоэпидемический контроль на предприятиях.

По последним данным, за время пандемии в Белоруссии зафиксировано свыше 336 тысяч случаев Covid-19, от последствий инфекции скончались 2363 человека.

Минск, Зоя Осколкова

Минск. Другие новости 13.04.21

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