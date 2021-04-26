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Понедельник, 26 апреля 2021, 10:32 мск

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В Германии медсестра подменила вакцину от коронавируса

В Германии медсестра подменила вакцину от коронавируса BioNTech физраствором. Проводится расследование. Об этом сообщает полиция Вильгельмсхафена.

По данным правоохранителей, инцидент произошел 21 апреля. Женщина готовила шприцы для вакцинации и в шесть из них заправила физраствор. Свой поступок она мотивировала тем, что якобы не хотела сообщать об упавшей ампуле с противовирусным препаратом.

О подмене стало известно значительно позже, когда медсестра поделилась с коллегой, а та в свою очередь проинформировала ответственных лиц только в субботу, 24 апреля.

Ситуация осложняется тем, что практически невозможно вычислить, кто из людей получил вакцину, а кому вкололи физраствор. Определить это сможет только тест на антитела.

В настоящее время проводится расследование. Медсестру обвиняют в причинении вреда здоровью. Для обращений граждан создана специальная горячая линия.

Берлин, Зоя Осколкова

Берлин. Другие новости 26.04.21

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© 2021, РИА «Новый День»

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