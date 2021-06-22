Грузия отменяет комендантский час из-за туристов

Несмотря на тяжелую эпидемиологическую обстановку власти Грузии отменили комендантский час. Рискованное решение властей связано с желанием провести туристический сезон на достойном уровне.

Ограничение снимут с 1 июля. Кроме того, с 23 июня, отменяется обязательное для всех граждан ношение масок на открытых пространствах. Маски по-прежнему придется надевать лишь в помещениях и транспорте, а также в местах большого скопления людей. Рестораны и кафе отныне смогут работать до полуночи вместо девяти часов вечера.

Ослабление антикоронавирусных мер был введено на фоне увеличения числа заболевших. Грузия за последние несколько месяцев поднялась на одно из первых мест в мире по уровню распространения Covid-19. Более того, недавно в Тбилиси обнаружен так называемый индийский штамм нового коронавируса.

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава заявила, что рискованное решение властей связано с желанием «провести туристический сезон на достойном уровне». После открытия авиасообщения турпоток восстанавливается хорошими темпами, сообщила министр.

Тбилиси, Зоя Осколкова

Тбилиси. Другие новости 22.06.21

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