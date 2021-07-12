В Германии хотят лишить отпуска отказывающихся прививаться граждан

Председатель Ассоциации врачей государственного медицинского страхования земли Рейнланд-Пфальц Питер Хайнц считает, что люди, отказывающиеся прививаться от коронавируса, представляют угрозу для общества, а потому они не должны обладать теми же свободами, что и вакцинированные.

«Те, кто не поставил прививку, не имеет права снимать маску. Им нельзя позволять ходить без маски по магазинам, на стадионы, в бассейны или в супермаркеты», – цитирует доктора немецкая газета Die Welt.

По мнению Хайнца, невакцинированные не имеют права ездить в отпуск. «Тестирование не защищает. Например, если вы отправитесь на курорт лишь с отрицательным результатом ПЦР-теста, вы вполне можете заразиться там и, вернувшись домой, стать носителем вируса», – отметил врач.

По его словам, люди должны понять, что без вакцинации не будет свободы. «Нет вакцины – нет свободы. Без подобного давления мы не сможем убедить людей», – подчеркнул Хайнц.

Берлин, Зоя Осколкова

Берлин. Другие новости 12.07.21

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