Специалисты рассказали, как без ошибок сдать тест на антитела к Covid-19

Специалисты предупредили об ошибках при тестировании на антитела к коронавирусу. Их главная причина – использование разных тест-систем, пишет РБК.

Качественные тесты показывают, есть ли у человека антитела к Covid-19, а количественные – их концентрацию. В России используют 150 тестов на антитела к коронавирусу. У каждого теста свой набор антигенов, способ подсчета и чувствительность. И для четкого результата повторный тест лучше сдавать в той же лаборатории и по той же тест-системе.

Качественные тесты могут определять антитела к разным антигенам. Так, антитела класса IgM покажут острую фазу заболевания, а наличие антител IgG означает, что человек переболел несколько недель назад и выработал иммунитет.

У людей с естественным иммунитетом в крови есть антитела к S-белкам и N-белкам одновременно. У тех, кто привился «Спутником V», Phizer, AstraZeneca, – только к S-белкам.

Для подсчета антител у каждой тест-системы свои показатели и референсные значения. При этом, для разных тестов используют разные реагенты. Между собой можно сравнить только результаты, полученные в разное время по одной и той же количественной методике, посоветовал медицинский директор лабораторной службы «Хеликс» Дмитрий Денисов.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения призвала не полагаться на результаты теста на антитела при принятии решения о вакцинации против коронавируса. Обычный тест не дает ответа, есть ли в крови антитела, способные сопротивляться вирусу.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 19.07.21

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