В Чечне ввели обязательную вакцинацию от коронавируса

Власти Чечни ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для некоторых категорий граждан. Глава республики Рамзан Кадыров заявил о необходимости привить все взрослое население.

Список категорий граждан, которым нужно поставить прививку от Covid-19, опубликован в постановлении главного санитарного врача по Чеченской Республике. В документе указывается, что до 25 августа второй компонент препарата должны будут получить не менее 90% сотрудников госслужбы, здравоохранения, образовательных организаций, организаций общественного питания, общественного транспорта.

Кроме того, прививка обязательная для военнослужащих, пограничников, членов избирательных комиссий, работников санаторно-курортных организаций, гостиниц, салонов красоты и средств массовой информации.

По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, в настоящее время план по вакцинации, который составляет 60% привитого взрослого населения, выполнили 11 районов. Всего в регионе вакцину получили 563 264 человека.

«Я подчеркнул, что мы не должны останавливаться на отметке 60 %, а привить все взрослое население! В связи с этим, я поручил проверить, прошли ли иммунизацию жители ЧР, выехавшие за ее пределы», – написал Кадыров в Telegram.

Грозный, Зоя Осколкова

Грозный. Другие новости 27.07.21

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