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Вторник, 31 августа 2021, 14:46 мск

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Власти Грузии ввели новые ограничения из-за коронавируса

В Грузии продлили запрет на работу муниципального городского транспорта и отложили начало занятий в образовательных учреждениях из-за распространения Covid-19. Такое решение принял Координационный совет по борьбе с коронавирусом при правительстве.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой запрет на работу общественного транспорта продлен до 13 сентября. Ранее ограничение было установлено c 14 августа до 4 сентября.

Кроме того, учебный процесс в школах и вузах начнется не 15 сентября, а 4 октября. Обучение до этой даты будет проходить дистанционно. Детские сады также начнут работать с 4 октября.

По данным грузинского Минздрава, с начала пандемии в Грузии заразились коронавирусом 549 811 человек, скончались 7 408 пациентов с Covid-19.

Тбилиси, Зоя Осколкова

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