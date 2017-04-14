В Крыму отныне вне закона стихийные групповые пикники и стоянки на природе / Тем более – детские

Публикации за 14.04.17

Туристические группы не смогут разбивать палаточные городки на территориях, связанных с официальными турмаршрутами Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», власти уверяют, что это связано с безопасностью самих туристов.

«Впервые в прошлом году на территории субъекта приняли распоряжение, которым утвердили семь туристических маршрутов, по которым были проведены акарицидные обработки. Они были все однодневные, без стационарных мест стоянки – то есть без ночевок. Но на сегодня реалии таковы, что детские туристические группы, хотят заезжать с разбиванием палаточных лагерей, и в Крыму условия для этого не созданы», – сообщила на заседании Совета Общественной палаты Крыма руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская, уточнив, что по ее информации министерство курортов и туризма ведет переговоры с одним из крупных туристических комплексов о разработке двух маршрутов со стоянками, но до сих пор ни по одному из них не приняты окончательные решения.

«Вынуждена констатировать, что ни одна туристическая группа, которая обращается по тому или иному поводу, с тем, что они хотят стать палаточным лагерем на территории туристических троп, разрешения получать не будет. Мы должны быть к этому готовы, отнестись к этому с пониманием, потому что, к сожалению, наша территория, привлекательная для туристов, является эндемичной по ряду очагов заболеваний, и риск здоровья и безопасности здесь намного выше», – пояснила руководитель службы.

Среди вирусов, которые можно подхватить – вирус клещевого энцефалита, вирус крымской геморрагической лихорадки, клещевого боррелиоза, марсельской лихорадки, туляремии.

«К сожалению, 80% клещей, которые сняты с людей, являются переносчиками тех или иных инфекций. В каждом конкретном случае надо проводить определение вирусофорности такого клеща – является ли он носителем или нет», – сообщила Пеньковская.

По ее словам, пик активности клещей приходится на периоды май-июнь и август-сентябрь, но с укусами крымчане обращаются в медучреждения уже с января. С начала года зафиксировано более 220 таких обращений.

В то же время, активизируют свою работу межведомственные комиссии, созданные в Крыму для контроля за детским отдыхом и оздоровлением. На протяжении сезона они будут выявлять так называемые нестационарные несанкционированные учреждения – места отдыха, нигде не зарегистрированные и размещающие от 10 до 15 детей в частных домовладениях. Они попали под особое внимание после прошлогодней трагедии на Сямозере, где погибли 14 школьников.

При этом в крымском Роспотребнадзоре уже предвидят проблемы, с которыми столкнутся члены комиссий во время проверок.

«Когда выявляется группа детей, которая расположена в месте с неподготовленными условиями, если там можно создать условия для пребывания детей – владельцы несут административную ответственность в связи с действующим законодательством, и приводят свои условия в соответствие с требованиями. Но если это невозможно сделать в том или ином учреждении, межведомственные комиссии сталкиваются с тем, что не знают куда девать этих детей. То есть, кто будет платить, если их перевести в стационарное загородное учреждение, имеющее разрешительные документы, и коечная мощность позволяет их принять без вреда для тех детей, которые там оздоравливаются?», – рассказала Пеньковская.

По ее словам, просто «выселить и отправить» их домой будет затруднительно, так как у таких детей вероятней всего уже будут билеты на определенную дату.

«Получается, что из одного места дислокации они уезжают и дальше мы их продолжаем искать межведомственными комиссиями на других территориях», – заявила Пеньковская, добавив, что «даже не знает какое решение может быть по данной проблеме».

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 14.04.17

Рейтинг безопасности стран: в России жить страшно, но весело. / На «воскрешение» спортивных объектов Крыма не хватает бюджетных денег. Вся надежда на инвесторов. / Мошенники лишили крымчан возможности дооформить земельные участки. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»