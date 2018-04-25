Это не тот «Майдан»: западная пресса проигнорировала армянскую революцию

Западные СМИ предпочли не освещать на главных страницах тему «демократического протеста» против действующей власти в Армении.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», эксперты связывают это с тем, что события в республике не имеют ярко выраженный антироссийский характер. То есть, не представляют интереса для популярных и влиятельных западных изданий.

«Как мало победа демократического протеста на постсоветском пространстве занимает внешний мир, если протестующие не требуют «геть москалей». Я наблюдал это во время разгона протестов в Ереване в 2008 году, но сейчас все равно удивлен. Все поменяется, если кто-нибудь из протестующих исправится и вынесет перечеркнутого Путина или требование вывести российскую базу из Гюмри. Без этого победа демократии мало кому интересна», – написал у себя на странице в Facebook главный редактор популярного у либеральной общественности сайта Carnegie.ru Александр Баунов.

В качестве подтверждения своих наблюдений Баунов опубликовал подборку скриншотов сайтов западных изданий «на следующей день после победы армянской революции».

«Может я пропустил, и надо было смотреть вечер, ночь и раннее утро. Но меньше, чем через сутки после события, его не было не только в топе, но и в нижней части самых влиятельных экранов мира», – констатирует журналист.

Вместе с тем, наблюдатели не исключают «активного подключения» западных изданий к армянским событиям, как только в толпе появятся первые антироссийские лозунги.

Напомним, в Армении с середины апреля начались многотысячные митинги в знак протеста против избрания бывшего президента Сержа Саргсяна на должность премьера. Оппозиция обвинила его в ухудшившейся экономической ситуации и неэффективности как чиновника. Тем не менее, 17 апреля парламент все же назначил его на ответственный пост. Позже, 23 апреля, под давлением протестных акций Саргсян вынужденно подал в отставку.

Москва, Леонид Маковецкий

Москва. Другие новости 25.04.18

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