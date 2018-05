Пора купаться: море в Крыму прогрелось до плюс 20°C

Морская вода у берегов Крыма достигла комфортных для купания температур.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», накануне на севастопольском пляже «Парк Победы» термодатчики крымского проекта WatSen:Карта теплой воды зарегистрировали рекордный на сегодняшний день результат – 20,5°C со знаком «плюс». В пятницу, правда, морская вода в этом районе стала прохладнее – 17,5 °C. Зато море на пляжах «Солдатский» (Балаклава) и в Форосе прогрелось почти до 19 °C тепла (18, 6°C и 18,9°C) соответственно.

По данным Гидрометцентра Крыма, самая теплая морская вода сейчас в Керченском проливе (+ 20 °C ). На градус свежее море у берегов Ялты. 18 °C со знаком «плюс» «показывает» морская вода в Евпатории и Алуште. Азовское море прогрелось до + 17 °C. Прохладнее всего пока на побережье Феодосии, Черноморского и у горы Карадаг – +16 °C.

Между тем, желающим поплавать в море синоптики советуют не упускать момент, так как в конце недели в Крым придет циклон.

«В субботу, 19 мая, в Крыму сохранится по-летнему теплая погода. Днем местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ночная температура воздуха составит +11 °С …+16° С, дневная +23 °С …+28°С. В воскресенье и понедельник в связи с прохождением холодного атмосферного фронта ожидаются ливневые грозовые дожди, местами сильные», – предупреждает крымский Гидрометцентр, прогнозируя похолодание на 3-5 °С.

