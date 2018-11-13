Названы сроки открытия в Европе лоббистского представительства Крыма

Представительство Крыма в Евросоюзе появится в 2019 году. Оно получит официальный лоббистский статус, рассказал «Известиям» сопредседатель V Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) Андрей Назаров. Он также рассказал, что рабочая группа по запуску этой структуры уже создана в Брюсселе, европейские политики и общественные деятели прорабатывают организационные вопросы.

По словам Андрея Назарова, запуск миссии запланирован на начало следующего года. Он также отметил, что открытие представительства имеет важное значение для России в целом. Имея официальный лоббистский статус, организация сможет на законных основаниях продвигать интересы Крыма в странах ЕС. Он также заверил, что инициатива нашла поддержку целого ряда европейских политиков.

Так, например, бельгийский парламентарий Филипп Девинтер считает, что представительство будет содействовать развитию не только экономических отношений, но культурных и гуманитарных. «Полуостров имеет большой экономический потенциал. Мы хотим, чтобы представительство содействовало европейским предпринимателям в реализации проектов на территории Крыма», – сообщил Девинтер.

По словам почетного сенатора австрийского парламента Герхарда Дорфлера, создаваемое представительство будет внесено в единый «реестр прозрачности ЕС», чтобы максимально открыто осуществлять свою деятельность. «Деловые отношения с Крымом вскоре станут ключевой темой, поскольку санкции не могут длиться вечно», – уверен политик.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 13.11.18

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