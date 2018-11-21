МВД предложило давать гражданство крымчанам, покинувшим полуостров до 2014 года

МВД подготовило проект указа о незамедлительном предоставлении гражданства жителям Крыма, выехавшим с полуострова до его присоединения к России. Об этом сообщила временно исполняющая обязанности начальника главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова.

«В проекте указа, который министерство подготовило, предполагается, что люди, которые родились в Крыму и выехали до 18 марта 2014 года, получают гражданство России, минуя все административные процедуры. Это было бы справедливо», – пояснила Казакова, выступая на заседании комитета Госдумы по делам СНГ. Она также добавила, что сегодня, вернувшиеся домой крымчане не могут получить российский паспорт и «становятся иммигрантами на своей Родине».

Как напоминает РИА «Новости», законопроект о праве на получение гражданства России в упрощенном порядке для граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших до 18 марта 2014 года в Крыму или в Севастополе и вернувшихся для постоянного проживания в эти регионы после дня их присоединения к России в конце июня в нижнюю палату парламента внес первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Это предшествовала инициатива президента Украины Петра Порошенко, который внес на рассмотрение Рады законопроекта с предложением лишать крымчан украинского гражданства. В документе получение российских паспортов на полуострове называлось «противоправными действиями на временно оккупированной территории».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 21.11.18

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