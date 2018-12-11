В Севастопольской бухте решено построить вантовый мост

Члены Научно-технического совета, заседание которого состоялось в Федеральном дорожном агентстве России, приняли решение о трассировке и коридоре прохождения мостового перехода через Севастопольскую бухту, рассказал губернатор Дмитрий Овсянников.

«Окончательное решение – это мост, который даст дополнительный импульс в развитии Северной стороны Севастополя. Сегодня туда можно добраться только морским транспортом, либо в объезд – 45-50 минут. Мост будет интегрирован в будущую Гераклейскую рокаду, которую мы проектируем от Камышового шоссе до улицы Брестской и через эстакаду над железнодорожными путями к Инженерной балке. Фактически – это новая транспортная артерия, которая разгрузит центр города», – рассказал глава города.

Научно-технический совет пришел к выводу, что наиболее предпочтительным является строительство вантового моста. Его решено возводить от улицы Богданова в районе зернового терминала на Северной стороне с выходом в центральной части на реконструированную улицу Багрия в районе 1472 военно-морского клинического госпиталя. Этот тип сооружения оказался более предпочтительным в сравнении висячим, балочным и разводным мостами.

Теперь проект должен получить технико-экономическое обоснование в Главгосэкспертизе. В этой работе примут участие два крупнейших в России проектных института: «Стройпроект», который работал над вантовым мостом на остров Русский во Владивостоке, а также «Гипростроймост-Санкт-Петербург», проектировавший Крымский мост.

После обоснования стоимости, проект моста будет предложен к включению в Федеральную целевую программу «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2022 года».

Как напомнили, в пресс-службе правительства Севастополя, идея строительства транспортного перехода через бухту была впервые озвучена на встрече президента России Владимира Путина с избранными губернаторами в сентябре 2017 года. Тогда глава государства поручил Дмитрию Овсянникову проработать возможные варианты строительства.

Изначально рассматривался вариант строительства тоннеля, однако после обсуждения с военными было решено проработать вариант строительства моста. Предполагается, что он войдет в состав транспортного коридора, включающего «Гераклейскую рокаду» с выходом на Камышовое и Казачинское шоссе.

В соответствии с предварительным проектом, протяженность четырехполосного моста составит 935 метров, а максимально разрешенная скорость будет ограничена 70 км/час. Предполагается также создание пешеходной и велосипедной дорожек.

Севастополь, Иван Гридин

Севастополь. Другие новости 11.12.18

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