Курорты Крыма оказались самыми дорогими в России для празднования Нового года

Россияне определились с выбором места для празднования Нового года. Самыми популярными оказались курорты Черного моря.

Большинство из тех, кто отравится в путешествие в новогодние праздники, выбрали Сочи. Затем по популярности идет Ялта и Алушта. К такому выводу пришли специалисты российского сервиса бронирования жилья по итогам анализа броней отелей, апартаментов и коттеджей с 29 декабря по 8 января.

При этом отдых в Сочи в Новый год оказался не самым дорогим. Там при шестидневном размещении придется выложить за жилье в среднем около 3 тысяч рублей в сутки. На курортах Крыма стоимость гостиничного номера обойдется несколько дороже – 3,2 тысячи рублей. Самым дешевым оказался Кисловодск, где ночь в отеле в среднем стоит 2,4 тысячи рублей.

Что касается заграничного отдыха, то здесь лидируют Египет, ОАЭ, Таиланд и Гоа. Также популярностью пользуются Мальдивы, Сейшелы и Доминикана. Впрочем, спрос на эти направления в новогодние каникулы не слишком велик из-за их высокой стоимости.

Симферополь, Служба информации РИА «Новый День»

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