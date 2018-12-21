Россия хочет уговорить Турцию и Израиль признать присоединение Крыма

Москва попытается убедить Турцию и Израиль признать Крым российской территорией. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

По его словам Анкара и Тель-Авив пока не соглашаются с тем, что присоединение полуострова к России происходило с соблюдением международного права. «Мы надеемся, что со временем нам удастся убедить партнеров и в Турции, и Израиле в правоте того выбора, того волеизъявления, который был сделан крымчанами несколько лет назад», – заявил Песков в эфире Первого канала.

Пресс-секретарь президента отметил, что у Москвы, Анкары и Тель-Авива есть схожесть интересов по многим направлениям, в частности, по теме взаимодействия в «сирийских делах». В то же время есть и определенные вопросы, где позиции трех стран расходятся.

Напомним, Крым вошел в состав России по результатам референдума, проведенного в 2014 году. Украина и страны Запада не признают результаты народного голосования и считают полуостров оккупированной РФ территорией.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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