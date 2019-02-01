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Пятница, 1 февраля 2019, 11:32 мск

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Крым могут обсудить в Давосе

фото с сайта правительства Крыма

Крымский вопрос хотят вынести для обсуждения на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ). С таким предложением намерены обратиться организаторы Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) к исполнительному председателю ВЭФа Клаусу Швабу. По их словам, европейские парламентарии поддержали идею.

На прошедшем с 22 по 25 января форуме в Давосе западные предприниматели проявили заметный интерес к Крыму. Тема полуострова всплывала почти в каждой дискуссии. Такое положение дел и натолкнуло организаторов ЯМЭФ на мысль – во время следующего форума в Давосе провести отдельную сессию, посвященную крымской проблеме, пишут «Известия».

Примечательно, что большинство иностранцев, которые поднимали тему полуострова, сами не были в Крыму. Таким образом, выходит, что они не знают, о чем говорят. По словам сопредседателя ЯМЭФа Андрея Назарова, планируется пригласить на российскую площадку Клауса Шваба, чтобы он мог лично посмотреть, как живут крымчане, и убедиться в успехах местной экономики.

Европейские парламентарии идею поддержали. Так словацкий депутат Петер Марчек отметил, что ВЭФ объединяет около тысячи мировых компаний, если их руководители посетят Крым и лично оценят ситуацию в регионе, это «может способствовать стабилизации обстановки, привлечению инвестиций и разрушению политических барьеров».

Депутат бундестага Маркус Фронмайер также считает, что «более тесное экономическое сотрудничество будет способствовать улучшению отношений между Россией и западными странами».

Давос, Служба информации РИА «Новый День»

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